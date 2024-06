Freundschaftlicher Wettstreit

Von: mk

Meran – Am Freitag, den 31. Mai trafen sich alle sechs SBJ-Bezirke im Vinschgau zum jährlichen Bezirksausschusstreffen.

Neben dem besseren Kennenlernen darf beim Treffen der Bezirksausschüsse auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Die SBJ-Bezirke Meran und Vinschgau waren in diesem Jahr für die Organisation des Abends verantwortlich. Beim gemeinsamen Essen ließen die Bezirksausschüsse den Abend ausklingen.

Mit spannenden Spielen durch den Abend

Nachdem gegen 19.30 Uhr alle angemeldeten Teilnehmer in Schlanders bei der Feuerwehrhalle eingetroffen waren, wurden sie von den Bezirken Vinschgau und Meran herzlich willkommen geheißen. Die SBJ-Funktionäre wurden in Gruppen aufgeteilt und mussten sich in fünf verschiedenen Spielen beweisen. Neben einem Activity mit bäuerlichen Begriffen mussten sie unter anderem auch Apfelsorten verkosten und an ätherischen Ölen riechen und diese anschließend richtig zuordnen. Bei einem anderen Spiel ging es darum, mit einem Kunststoffmelkeuter eine gewisse Menge an Wasser so schnell wie möglich zu melken. Bei den anderen beiden Spielen waren dann Geschwindigkeit und Geschicklichkeit gefragt. Für die Teams war es nicht ganz einfach, sich durch die Spiele zu kämpfen, denn nur mit vereinten Kräften war ein Sieg möglich.

Glückliche Gewinner

Alle Gruppen waren hochmotiviert und obwohl vor allem Unterhaltung und ein besseres Kennenlernen unter den Bezirken im Vordergrund standen, versuchte natürlich jede Gruppe, den Sieg zu holen. Am Ende des Abends konnte sich die Gruppe rund um Fabian Brenner (Bezirk Vinschgau), Vera Oberrauch (Bezirk Bozen), Werner Kessler (Bezirk Meran), Matthias Treyer (Bezirk Pustertal) und Florian Spiess (Bezirk Bozen) über den Sieg freuen und erhielten als Preis ein Schneidebrett sowie ein Stück Speck. Die Teilnehmer ließen den Abend in geselliger Runde ausklingen und nutzten die Gelegenheit, um sich auszutauschen.