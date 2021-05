“Future Talks”: HGV startet Podcast-Reihe

Bozen – Seit Kurzem ist der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) mit einem neuen Format online. In regelmäßigen Podcasts werden Themen, die das Hotel- und Gastgewerbe in Zukunft betreffen werden, aufgegriffen und mit interessanten Gästen erörtert.

Der HGV hat sich im Pandemie-Jahr intensiv für die Anliegen der Mitglieder eingesetzt und vor allem auch dafür, finanzielle Hilfsmaßnahmen und Öffnungsperspektiven zu erhalten, um Existenzen zu sichern. „Es gilt aber auch, einen Blick in die Zukunft zu richten und unsere Mitglieder und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich auf diese vorzubereiten. Dafür haben wir ein neues, innovatives Format gewählt und werden in wöchentlichen Podcast-Folgen Zukunftsthemen aufgreifen, Ideen präsentieren und vor allem konkrete Tipps zur Umsetzung geben“, erklärt HGV-Präsident Manfred Pinzger.

Mit dem HGV-Podcast „Future Talks“ werden Themen rund um Fragen wie „Was bedeutet Service nach Corona-Zeiten? Wie kann der ein Betrieb erfolgreich durch die Veränderung durch Corona geführt werden? Wie kann das Team motiviert werden, wieder Höchstleistungen zu erbringen?“ erörtert.

Im Podcast werden Hoteliers, Gastwirtinnen und Gastwirte aus dem In- und Ausland, Zukunftsforscher sowie Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichen Bereichen zu hören sein. In den ersten Folgen sind HGV-Präsident Manfred Pinzger, Trendforscherin Anja Kirig vom Zukunftsinstitut Frankfurt, der Schweizer Coach, Berater und Dozent für Unternehmensführung Adrian Stalder, Hotelierin Barbara Zisser, Organisationscoach und Mentaltrainer Valentin Piffrader, Serviceexpertin Sabine Hübner und Carmen Dezini, Mitarbeiterin der HGV-Abteilung IT / Online Marketing, zu hören. Sie alle liefern Impulse zum Umsetzen und innovative Ideen zum Weiterdenken.

Die ersten Folgen sind bereits auf der HGV-Website www.hgv.it abrufbar. Der Podcast ist zudem auf den Plattformen Spotify, Deezer, Amazon Music, Youtube und iTunes unter dem Namen „Future Talks – der Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe“ verfügbar.