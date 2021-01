GARFIDI gibt 550.000 Euro vorzeitig an seine Mitglieder zurück

Bozen – GARFIDI stellt sich der Covid-19 Herausforderung und beschließt direkte Unterstützung von Mitgliedern mit einem Betrag von bis zu 550.000 Euro. Es handelt sich um eine vorzeitige Rückgabe von eingezahlten Quoten an fast 400 Mitglieder. Der VWR trifft weitere konkrete Entscheidungen zur Reduzierung der Kosten für die Garantien.

Der Verwaltungsrat der GARFIDI hat sich in seiner ersten Sitzung im Jahr 2021 ausgiebig mit den weiteren Folgen der Covid-19 Krise befasst. Südtirols Voraussetzungen zur Bewältigung dieser Krise scheinen sehr viel mehr beeinträchtigt zu sein, als dies in anderen vergleichbaren Regionen Italiens und Europas zutrifft. Die Krisenfestigkeit der sehr kleinstrukturierten Südtiroler Familienbetriebe und die gute Partnerschaft, die Südtirols Betriebe mit deren Banken auszeichnet, könnte erstmals in Frage gestellt werden. Die Landespolitik und der Landeshaushalt konnten nach der ersten und gelungenen Fase noch keine weiteren Antworten hinsichtlich weiterer Unterstützungsmaßnahmen der Betriebe geben. Die externen Faktoren wie die Einführung der neuen EBA Richtlinien im Bankensystem zur Behandlung von finanziellen Engpässen der Betriebe stellen auch das Bankensystem Südtirols vor neue und große Herausforderungen. Schließlich sind durch den Ausfall der Wintersaison (zumindest sehr verspäteten Start) nicht nur Betriebe sondern natürlich auch deren Mitarbeiter betroffen. Insgesamt wird sich das auf die Wirtschaftsleistung Südtirols im ersten Drittel, höchstwahrscheinlich aber im ersten Halbjahr stark auswirken.

GARFIDI hat im letzten Jahr durch seine aktive Teilnahme an vielen Entscheidungsprozessen und an der Durchführung des #neustartsüdtirolpakets versucht, möglichst effizient, schnell und günstig zu einer Verbesserung der Situation der Unternehmen Südtirols, vornehmlich der Kleinst- Klein- und Mittelunternehmen beizutragen. Durch die gute Vernetzung GARFIDI’s mit dem staatlichen Garantiefonds konnten die Kreditgarantien rückversichert werden und dadurch das Risiko für GARFIDI und und für das Land Südtirol weitgehend reduziert werden. Insofern konnte GARFIDI trotz des starken Zuwachses an Garantien, in Summe mehr als 200 Millionen Euro, die eigenen Risiken und somit auch die des Landes, solide absichern.

Zum Ausblick auf das Jahr 2021 hat der Verwaltungsrat der GARFIDI unter der Leitung der Präsidentin Barbara Jäger und des Vizepräsidenten Claudio Corrarati einige Richtungsentscheidungen getroffen. Dazu gehören eine weitere Verstärkung der digitalen Abwicklung der Garantieprozesse, die Weiterentwicklung digitaler Plattformen zur Risikoeinschätzung der Südtiroler Unternehmen und die weitere Fokussierung der Garantiegenossenschaft im Dienstleistungsbereich staatlicher Garantieinstrumente. Konkret hat der Verwaltungsrat eine neue Gebührensystematik beschlossen, die durch eine 50-prozentige Reduzierung der Garantiekostensätze eine wesentliche Erleichterung für den Zugang zu Kreditleistungen darstellen wird.

Weiters hat der Verwaltungsrat beschlossen, bestehenden Mitgliedern mit Darlehen außerhalb der geförderten #neustart Darlehen einen Teil der von ihnen eingezahlten zusätzlichen Mitgliedsquoten frühzeitig zurückerstatten. Die Präsidentin Barbara Jäger: “Den Unternehmen Südtirols beizustehen ist unsere oberste Maxime. Es freut mich daher, dass GARFIDI seinen Mitgliedern in Summe einen Betrag von bis zu 500.000 Euro zurückzahlen kann. Dieser Betrag betrifft Einzahlungen von Mitgliedern, mit welchen diese die Garantiegenossenschaft in den den vergangenen Jahren mitaufgebaut haben. In der aktuellen Situation einen Teil davon frühzeitig zurückzuerstatten, schien uns nur logisch und richtig.”

Der Vizepräsident Claudio Corrarati unterstreicht, “wie sehr es uns ein Anliegen ist, diese kritische Fase Südtirols zu überwinden. Es geht nicht einfach darum, wie viel man machen kann, sondern darum dass konkret etwas getan wird. Mit dieser Maßnahme können knapp 340 Unternehmen auf eine kleine Rückerstattung dessen zählen, dass sie der Garantiegenossenschaft zur Verfügung gestellt hatten”. Die Auszahlungsmodalitäten werden den begünstigten Unternehmen direkt und in den nächsten Tagen zugestellt