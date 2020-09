Geförderter Wohnbau in Auer

Freie Wohnungen in der Zone Palain

Auer – Die von CoopEden in Auftrag gegebenen Arbeiten für ein Gebäude mit sieben Wohnungen im Zentrum von Auer sind bereits in vollem Gange. Die Wohnungen werden Ende März 2021 fertig sein. Die Wohnbauzone Palain an sich ist einschließlich der Gärten bereits vollständig fertiggestellt.

Das in Holz realisierte Gebäude ist eines der innovativsten und das erste Projekt dieser Art, das in Südtirol von einer Wohnbaugenossenschaft umgesetzt wird. Die Stärken sind Wohnqualität, Umweltverträglichkeit und geringer Energieverbrauch, wie der Vorsitzende Mirko Caputo erzählt, der im Bauunternehmen Wolf Haus einen aufmerksamen und kompetenten Partner gefunden hat.

Coopbund Alto Adige Südtirol macht darauf aufmerksam, dass noch zwei Erdgeschosswohnungen an Einwohner oder Beschäftigte in den Gemeinden Auer, Neumarkt, Montan, Tramin, Pfatten und Branzoll vergeben werden können.