Gegen die Verschwendung von Talenten

Bozen – Die Beseitigung von Ungleichheiten sollte eines der Grundprinzipien eines Berufes sein, der sich dem Schutz der Rechte widmet, wie es der Anwaltsberuf ist. Deshalb ist es von großer Bedeutung, das Vorhandensein sozialer Ungleichheiten innerhalb der Berufskategorie zu überprüfen, die mit verschiedenen askriptiven Faktoren – wie Alter, Sprache, Herkunft, Geschlecht – zusammenhängen, und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Dies erklärt das Komitee für Chancengleichheit in der Anwaltskammer von Bozen in einer Aussendung.

Den letzten Censis-Berichten (2024, 2023 und 2022) zufolge ist der Beruf von einer fortschreitenden Überalterung und einer langsamen Feminisierung betroffen. Die Erreichung dieses Ergebnisses beim Zugang zum Anwaltsberuf war kein schneller Prozess: Während in den 1980-er Jahren der Anteil der Frauen an den bei der Anwaltsfürsorgekasse (Cassa forense) in Italien registrierten Anwälten nur sieben Prozent betrug (1981), ist fast ein halbes Jahrhundert vergangen, und heute liegt der Anteil bei 47 Prozent (2023 – Daten der Cassa forense). Trotz der hohen Investitionen junger Frauen in das Jurastudium, die im Jahr 2023 62,5 Prozent der Absolventen ausmachen werden (Daten von Almalaurea), gibt es nach wie vor große geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ausübung des Rechts.

„Die empirischen Belege weisen auf objektive Elemente der vertikalen und horizontalen Segregation hin, und zwar in der Position, die innerhalb der Unternehmen eingenommen wird, in der Art der Klientel und des Fachgebiets, in dem der freie Beruf ausgeübt wird, sowie in der Übernahme von Entscheidungs- und Vertretungsfunktionen. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle benachteiligt auch die Frauen im Anwaltsberuf, es ist bereits in jungen Jahren bei gleichem Engagement zu beobachten und vergrößert sich im Laufe der Karriere weiter, was sich auf die Renten nach dem Ausscheiden aus dem Beruf auswirkt. Und nicht nur das: Das Phänomen des Ausstiegs aus dem Beruf birgt die Gefahr einer Streuung der persönlichen Ressourcen, von der junge Juristinnen viel stärker betroffen sind. Dies sind, kurz gesagt, die sogenannten Merkmale des Gender Gap: Verantwortung, Rolle, Einkommen, Risiken, Verzicht“, erklärt das Komitee.

Die Ergebnisse der Umfrage des Komitees für Chancengleichheit der Anwaltskammer Bozen, die von Anna Ress und Letizia Caporusso im Auftrag des Zentrums für interdisziplinäre Geschlechterstudien der Universität Trient durchgeführt wurde, bestätigen, dass all diese Ungleichheiten auch im lokalen Kontext vorhanden sind. In der im Frühjahr 2024 durchgeführten Umfrage wurden die Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen der männlichen Mitglieder (59,5 Prozent) und der weiblichen Mitglieder (40,5 Prozent) der Bozner Anwaltskammer erhoben.

Die vertikale Segregation zeigt sich darin, dass viel mehr Frauen als ihre männlichen Kollegen in der Rolle des Anwaltsanwärters (19 Prozent Frauen gegenüber 10,8 Prozent Männern) und des Mitarbeiters (30,7 gegenüber 20,9 Prozent) tätig sind; die Zahl der Einzelpraxisinhaber oder Partner ist bei den Rechtsanwälten höher als bei ihren Kolleginnen (31,6 Prozent bei den Männern und 22,4 Prozent bei den Frauen). Die horizontale Segregation führt dazu, dass Frauen mehr als Männer mit privaten Mandanten zu tun haben (37,4 gegenüber 24,1 Prozent) als mit Unternehmen oder mit Behörden und dass sie sich eher mit weniger lukrativen Themen wie Familienrecht (45,6 Prozent der Anwältinnen und 36,8 Prozent der Anwälte) als mit dem lukrativeren Gesellschaftsrecht (11,7 und 27,8 Prozent) befassen.

Die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern sind beträchtlich. 16,8 Prozent der befragten Fachkräfte geben an, mehr als 85.000 Euro im Jahr zu verdienen: Bei den Frauen erreicht diese Schwelle etwas mehr als jede Zehnte (13,1 Prozent), bei den Männern sind es 20,5 Prozent. Andererseits gibt jede vierte Frau an, weniger als 15.000 Euro pro Jahr zu verdienen (25,5 Prozent), während diese Schwelle bei den Männern von 17,7 Prozent angegeben wird. Jeder vierte Befragte (25,5 Prozent) und vor allem die Männer (41,8 Prozent) sind sich der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede in ihrem Beruf nicht bewusst: nur magere drei Prozent kommen dem korrekten Wert für die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Norditalien nahe. In Trentino-Südtirol verdienen Juristinnen durchschnittlich 42.000 Euro pro Jahr, während männliche Juristen etwa 85.000 Euro verdienen (Daten der Cassa Forense).

„Die Daten bestätigen eine traditionelle Rollenverteilung, bei der sich Frauen stärker der Betreuung von Familienangehörigen und Kindern widmen: Infolgedessen reduzieren Frauen ihr berufliches Engagement, indem sie ihre Umsatz- und Karrierechancen verringern“, so das Komitee. Das Risiko des Ausstiegs sei bei weiblichen Fachleuten deutlich höher (24,6 gegenüber 10,1 Prozent bei Männern), die die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch mit der Kundenakquise und der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts viel konsequenter erleben würden: „Juristinnen ziehen viel häufiger Ausstiegsstrategien in Erwägung als ihre männliche Kollegen, die sich stattdessen lieber dem Anwaltsberuf widmen und ihre Ressourcen in weitere Aktivitäten im öffentlichen Bereich investieren.“

Die Forschungsergebnisse werden am 18. November 2024 in der Gemeinde Bozen vorgestellt und sollen eine treibende Kraft für Initiativen sein, die eine echte Gleichstellung der Geschlechter auch in den freien Berufen unterstützen.