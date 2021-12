Gemeinde ehrt die langjährigen Mitarbeiter

Brixen – Am Freitag, 17. Dezember ehrte die Gemeindeverwaltung die langjährigen Mitarbeiter mit einer Urkunde und einem Geschenk, die ihnen vom Bürgermeister und Stadtrat überreicht wurden. Zuallererst lobten in ihren Ansprachen der Bürgermeister Peter Brunner und der Stadtrat für Personal Andreas Jungmann, die Mitarbeiter für ihr unermüdliches Engagement, die Flexibilität in der pandemischen Zeit und den Teamgeist sowie die gute Zusammenarbeit.

Anschließend wurden für die Geehrten die Laudationen vom jeweilig zuständigen Stadtrat verlesen. Die zu Ehrenden waren vier Gemeindebedienstete mit dem 25. Dienstjubiläum: Hermann Leitner, Walter Lang, Kurt Messner, Lageder Peter; fünf Gemeindebedienstete mit dem 35. Dienstjubiläum: Herbert Prader, Rosmarie Plaickner, Fulvio Salina Callegari, Doris Vandini und Hansjörg Tschaikner. Geehrt wurden auch die Pensionisten 2021, dazu gehören: Anton Georg Gamper, Peter Gostner, Marialuise Leitner, Dorothea Schmalzl, Giancarlo Bampi, Josef Fischnaller, Elisabetta Santolini, Roberta Giudici, Paolo Fabbian, Ingrid Vergadin. Genannt wurden in diesem Rahmen auch die Pensionisten 2020: Engelbert Rungger, Luisa Platzer, Marlene Erlacher, Margarethe Eichbichler, Martina Mayr, Martin Nitz, Wilhelm Furlan und Erika Baumgartner. Abschließend bedankte sich noch Vizebürgermeister Ferdinando Stablum bei allen Anwesenden und wünschte allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Die feierliche Kulisse für den weihnachtlichen Umtrunk bot der Innenhof der Hofburg. Nach den Ehrungen genossen die Gemeindebediensteten abschließend noch die Vorstellung der Liora.