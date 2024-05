Gemeinden und Touristiker für Verkehrsberuhigung auf den Dolomitenpässen

Alta Badia/Bozen – Auf Einladung der beiden Gebietsobleute des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), Nils Demetz für Gröden und Michael Costamoling für Gadertal/Alta Badia, haben sich Gemeindevertretende und Touristiker beider Talschaften und HGV-Bezirksobmann Gottfried Schgaguler kürzlich mit Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider getroffen. Bei dem Treffen, das in Corvara stattgefunden hat, ging es um die Notwendigkeit eines Verkehrsmanagements auf den Dolomitenpässen.

Um den Verkehr auf den Dolomitenpässen und in den umliegenden Talschaften zu reduzieren, wird eine Kontingentierung desselben in Zusammenhang mit einer Umweltabgabe (Maut) gefordert. Allen Anwesenden war bewusst, dass die derzeitigen rechtlichen Bestimmungen keine unmittelbaren Eingriffsmöglichkeiten auf die Verkehrsflüsse über die Dolomitenpässe zulassen. Ziel des Treffens war es, eine tälerübergreifende Übereinkunft zu treffen. Dies hat man mit der Festlegung auf eine Kontingentierung in Kombination mit einer Maut geschafft. Darüber hinaus wird die Landesregierung ersucht, keine organisierten Auto- oder Motorradveranstaltungen über die Dolomitenpässe zu autorisieren.

„Seit vielen Jahren ist der starke Verkehr über die Dolomitenpässe ein Thema, das viele Menschen in unseren Tälern beschäftigt hat und für dessen Lösung zahlreiche Ansätze ausgearbeitet wurden. Damit Bewegung in die Sache kommt und vor allem um den zuständigen Stellen in Rom ein klares Signal zu senden, dass es endlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ein Verkehrsmanagement über die Pässe benötigt, ist es wichtig, dass sich beide Talschaften für dieselbe Lösung einsetzen“, betonte HGV-Gebietsobmann Nils Demetz.

Laut HGV-Gebietsobmann Michael Costamoling gehe es darum, sowohl die sensible Natur als auch den Lebensraum der lokalen Bevölkerung zu schützen. „Der Verkehr hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Es braucht eine Kontingentierung, damit es wieder möglich ist, in Sicherheit auch mit dem Rad die Dolomitenpässe zu erkunden und diese atemberaubende Natur zu genießen“, erklärt Costamoling.

Landesrat Daniel Alfreider bedankte sich für den gemeinsamen Einsatz. „Ich begrüße es ausdrücklich, dass die Gemeinden und Touristiker der beiden Täler, Gröden und Gadertal, sich auf eine gemeinsame Position geeinigt haben und an einem Strang ziehen. Dies stärkt uns den Rücken, wenn wir in Rom gemeinsam mit unseren Parlamentariern über die nötigen gesetzlichen Voraussetzungen, um Mensch und Natur entlang der Dolomitenpässe zu entlasten, verhandeln,“, unterstrich der Landesrat.