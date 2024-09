Gemeinsam aufräumen bei den Südtirol CleanUP Days

Von: mk

Bozen – Vom 19. bis 22. September 2024 heißt es im zweiten Jahr in Folge: Gemeinsam losziehen und Müll sammeln bei den Südtirol CleanUP Days. Der gemeinnützige Verein PATRON ruft gemeinsam mit IDM Südtirol und 13 Südtiroler Destinationen Outdoor-Enthusiasten, Naturbegeisterte, Gäste wie Einheimische, Jung wie Alt dazu auf, rauszugehen und die Natur von liegengebliebenen Müll zu befreien. Während der Aktionstage dienen geführte CleanUP Wanderungen und Workshops zum Zusammenkommen, Informieren und Austauschen.

Südtirol CleanUP Days 2024: Aktiv werden für den Umweltschutz

Das Prinzip der Südtirol CleanUP Days ist recht simpel: Jeder kann alleine oder in selbst gewählten Kleingruppen losziehen und entlang der Strecke den liegengebliebenen Müll sammeln. Die Route und das Datum werden selbst bestimmt und mitsamt der Kilometerzahl und Gruppengröße unter einem Teamnamen in die CleanUP Map (interaktive Karte) eingetragen. Auf diese Weise wird sichtbar, welche Routen bereits begangen werden. Zum Müllsammeln aufgerufen wird zum zweiten Mal in Folge im Eggental, auf der Seiser Alm, in Villnöss, Olang und Aldein Radein sowie im Passeiertal, Ahrntal und in der Region Gsieser Tal-Welsberg-Taisten. Mit der Dolomitenregion 3 Zinnen, Lana und Umgebung, Gitschberg-Jochtal, Lüsen und Raschings kommen in diesem Jahr fünf weitere Destinationen dazu. Christine Caproni, Beauftragte für Nachhaltigkeit bei Seiser Alm Marketing, zeigt sich begeistert: „Es ist inspirierend zu sehen, wie viele Menschen sich gemeinsam für eine sauberere Umwelt einsetzen. Ich hoffe, dass diese Aktionen weiterhin erfolgreich sind und dazu beitragen, das Bewusstsein für Umweltschutz zu stärken, denn wir profitieren alle von einer intakten Natur, umso wichtiger ist es diese zu schützen und zu erhalten. Aber langfristig gesehen hoffe ich, dass es irgendwann diese Sensibilisierungsaktionen nicht mehr braucht, denn erst dann haben wir unser Ziel erreicht!“

IDM Südtirol, die beteiligten Destinationen, der Sportartikelhändler Sportler sowie die Partner und Sponsoren des Events stellen ein kostenfreies CleanUP Kit, bestehend aus einer langlebigen Edelstahlzange und einem Müllbeutel, zur Verfügung. Dabei können die Teilnehmenden – solange der Vorrat reicht – zwischen zwei Varianten wählen: Dem “Wild CleanUP Bag”, ein in Kooperation mit dem Start-Up WILDPLASTIC Ⓡ eigens für die PATRON CleanUP Tour konzipierter Müllbeutel aus in der Natur gesammeltem Kunststoff, oder einem wiederverwendbaren Gewebesack. Abgeholt werden kann die Ausstattung bei in einer der 75 Ausgabestellen, die Teilnehmende neben den 63 Müllsammelstellen in der CleanUP Map finden. Die Teilnahme an den CleanUP Days ist kostenfrei, mitmachen kann jeder. Als Belohnung für die fleißigen Sammler gibt es ein Gewinnspiel, bei dem hochwertige Sachpreise der Sponsoren und Partner der CleanUP Days verlost werden. Anmeldung, Infos und Gewinnspiel-Teilnahme: patron-nature.org/suedtirol

Kooperativ für ein gemeinsames Ziel

Organisiert werden die Südtirol CleanUP Days von der gemeinnützigen Organisation PATRON aus Süddeutschland in Kooperation mit IDM Südtirol und den dreizehn beteiligten Destinationen. Auch die Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, die Naturparks Südtirol, der Alpenverein Südtirol sowie der Raiffeisenverband Südtirol sind involviert. „Die Idee zur Beteiligung an den CleanUP Days ist in der Arbeitsgruppe der Tourismusvereine zum Dolomiten UNESCO Welterbe entstanden. Die Gruppe setzt seit geraumer Zeit Maßnahmen zum Thema Müllvermeidung im Zuge des Projekts „Achtsam am Berg“ um. Der Funken ist dabei schon lange über das Dolomiten UNESCO Welterbe hinaus auf andere Gebiete gesprungen, die sich ebenfalls für dieses Thema einsetzen.“, so Manuela Summerer, welche die Arbeitsgruppe zum Dolomiten UNESCO Welterbe bei IDM begleitet. Das Event wird gefördert durch den TNF Explore Fund, die European Outdoor Conservation Association, Hydro Flask’s Parks For All, die VAUDE Sport Albrecht von Dewitz Stiftung sowie den Merrell Fund. Darüber hinaus beteiligen sich mit finanzieller Unterstützung regionale wie überregionale, nachhaltig engagierte Sponsoren & Partner wie die Outdoorbrands Fjällräven und evoc Sports oder der Sportartikelhändler Sportler.

PATRON CleanUP Tour 2024

Die Südtirol CleanUP Days sind für den PATRON e.V. das sechste Event der CleanUP Saison 2024. Von April bis Anfang Oktober organisiert der gemeinnützige Verein CleanUP Days in insgesamt sieben Destinationen im deutschen, österreichischen und italienischen Alpenraum. Mit ihrer CleanUP Tour möchten die Organisatoren an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen, in dem sich 19.835 Teilnehmende über die CleanUP Map registriert und insgesamt 12.355 Kilometer Wegstrecke gereinigt haben.