Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen: Unternehmen wollen aktiven Beitrag leisten
Plakatinitiative

Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen: Unternehmen wollen aktiven Beitrag leisten

Freitag, 24. Oktober 2025 | 12:20 Uhr
SheMatters_Saal_lvhapa
uvs
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Wie gelingt es, den Arbeitsplatz zu einem „Safe Space“ für alle zu machen – zu einem Ort, an dem einerseits Gewalt keinen Platz hat und an dem andererseits Betroffene Hilfe und Unterstützung erfahren können? Darum ging es bei der Veranstaltung „She matters – gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“, die von der Gruppe der Jungunternehmer im Unternehmerverband Südtirol gemeinsam mit den anderen Verbänden im Südtiroler Wirtschaftsring (hds, HGV, lvh.apa, Südtiroler Bauernbund, Vereinigung der Freiberufler) organisiert wurde.

Rund 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte die Präsidentin der Gruppe der Jungunternehmer, Melanie Pernthaler, am Sitz der Progress Group in Brixen begrüßen: „Ein klares Zeichen dafür, dass uns allen das Thema wichtig ist und wir aktiv einen Beitrag leisten wollen. Frauen in unseren Unternehmen zu fördern, zu stärken, zu unterstützen, schafft finanzielle Unabhängigkeit. Und gerade diese finanzielle Unabhängigkeit ist ein bedeutender Schritt, um selbständig zu sein. Ein Schritt zum Empowerment.“

Karin Thaler vom Frauenhausdienst Brixen unterstrich in ihrem Impulsvortrag, dass 90 Prozent der Gewalt im familiären Umfeld stattfindet: „Oft ist der Arbeitsplatz der einzige Ort, an dem sich Frauen frei bewegen können.“

Damit dies möglich ist und der Arbeitsplatz zu einem „Safe Space“ wird, muss in erster Linie im Unternehmen auf allen Ebenen die Haltung vorgelebt werden, dass es hier keinen Platz für Gewalt gibt, auch wenn sie noch so harmlos erscheint. Dies wurde bei der Podiumsdiskussion deutlich, an der die Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer, die Mitgründerin von „Es geat di a un – Tocca a te” Giada Del Marco teilnahmen sowie Vertreterinnen der Wirtschaftsverbände – Marion Zelger (Unternehmerverband), Helene Benedikter (Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen im HGV), Antonia Egger Mair (Landesbäuerin der Südtiroler Bäuerinnen), Raffaella Defant (Ortsausschussmitglied von Leifers im hds) und Petra Tschenett Holzer (Landesobfrau der Frauen im Handwerk).

Abschließend stellte die für Vereinbarkeit Familie-Beruf zuständige Vizepräsidentin des Unternehmerverbandes Katrin Höller die gemeinsame Plakatinitiative vor, mit der jedes Unternehmen ein Zeichen setzen kann. Auf Plakaten und Flyern sind einerseits typische, verharmlosende Aussagen von Frauen, die Gewalt erfahren, zu finden, die hellhörig machen sollten und andererseits Kontaktdaten, an die sich Hilfesuchende wenden können. „Hängt die Plakate in euren Betrieben auf, damit möglichst viele hellhörig werden und sich mit dem Thema auseinandersetzen!“, so der abschließende Apell.

Die Plakate und Flyer sind sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form in den Wirtschaftsverbänden erhältlich.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
121
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Kommentare
51
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
40
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Kommentare
31
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Kommentare
27
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 