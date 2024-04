Gemeinsames Projekt: Straßenpolizei Bruneck erhält AED vom Weißen Kreuz

Bruneck – In der Vergangenheit wurde schon oft bewiesen, dass die Brunecker Rettungsorganisationen und Behörden eine professionelle und vor allem freundschaftliche Zusammenarbeit pflegen. Mit einem gemeinsamen Projekt zwischen dem Weißen Kreuz und der Straßenpolizei wurde diese vor Kurzem erneut auf eine neue Ebene gestellt.

Bei einem Herzkreislaufstillstand können wenige Augenblicke zwischen Leben und Tod entscheiden. Ein sehr effizientes und gleichzeitig einfach zu handhabendes Mittel, um den entscheidenden Unterschied zu machen, sind die halbautomatischen Defibrillatoren (AED). Viele dieser Geräte sind in den letzten Jahren durch Kooperationen des Weißen Kreuzes mit Gemeinden und privaten Firmen an viel besuchten Orten der Bevölkerung zugänglich gemacht worden. Nun ging die Sektion Bruneck noch einen Schritt weiter. Am vergangenen Donnerstag konnten der Straßenpolizei Bruneck zwei AED übergeben werden. „Als ich über dieses Projekt informiert wurde, war ich sofort begeistert davon und unterstützte es von Anfang an“ teilte die leitende Polizeidirektorin der Provinz, Mirella Pontiggia, mit. Als erste Frau Italiens war Pontiggia bereits bei mehreren nationalen Radrundfahrten (u.a. auch bei 5 „Giro d’Italia“) die Koordinatorin der Polizeieskorte. Auch deshalb weiß sie genau, wie wichtig ein schnelles Einschreiten bei einem Notfall ist. „Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit den Behörden hier in Bruneck. Die Ausstattung der Polizeifahrzeuge mit diesen Geräten schließt nun ein weiteres, wichtiges Glied in die Rettungskette mit ein“, ist der Direktor des Weißen Kreuzes, Ivo Bonamico, überzeugt.

Inspektor Alessandro Mazzier gibt einen Überblick über die Einsatzzahlen: “2023 hatten wir bei 63 Verkehrsunfällen mit insgesamt 90 Verletzten Personen zu tun. Deshalb sind die Defibrillatoren eine wichtige Ergänzung unserer Ausrüstung.”

Zwölf Beamte der Straßenpolizei werden von Instruktoren des Weißen Kreuzes ausgebildet. “Die Ausbildung hat bereits begonnen und wird in Kürze abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt sind die Straßen im Pustertal mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz ausgestattet. Durch eine rasche und beherzte Ersthilfe können Leben gerettet werden.” meint Lukas Mutschlechner, der Sektionsleiter des Weißen Kreuzes Bruneck.

Foto: (von links): Vizeinspektor der Straßenpolizei Bruneck Richard Götsch, Direktor Weißes Kreuz Ivo Bonamico, Dienstleiter der Sektion Bruneck Lukas Tinkhauser, leitende Polizeidirektorin Mirella Pontiggia, Sektionsleiter der Sektion Bruneck Lukas Mutschlechner, Inspektor der Straßenpolizei Bruneck Alessandro Mazzier.