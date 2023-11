Genossenschaftsspiel für Südtiroler Oberschulen

In Meran war die erste Station

Meran – Das Sozialwissenschaftliche Sprachen- und Kunstgymnasium Meran war die erste Station von „Raiffeisen Social Room“ auf dem Weg durch Südtirols Oberschulen. Das als Spiel konzipierte Projekt des Raiffeisenverbandes Südtirol möchte jungen Menschen die Unternehmensform Genossenschaft näherbringen und für den Wert der sozialen Arbeit sensibilisieren.

Wo in meinem Leben und Alltag begegnen mir Sozialgenossenschaften und inwieweit sind diese Unternehmen für meine berufliche Ausrichtung interessant? Um diese Fragen geht es bei dem – als Spiel konzipierten – Projekt „Raiffeisen Social Room“, das am 8. und 9. November erstmals im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Meran vorgestellt wurde.

Details zum „Raiffeisen Social Room“ erklären Kathrin Gschleier und Sarah Watschinger, die beiden Initiatorinnen des Genossenschaftsspiels im Fachbereich Soziales & Non Profit, das bereits im Namen an den großen Sozialreformer Friedrich Wilhelm Raiffeisen erinnert: Der „Raiffeisen Social Room“ ist Genossenschaftsspiel, Raum für Begegnung mit dem Sozialen und „Social Event“ für Schulklassen zugleich. Das Spiel steht unter dem Motto „Begegnungen und Erlebnisse mit Sozialgenossenschaften.“

Der Spielverlauf

In Kleingruppen folgen die Schülerinnen und Schüler einem Parcours, der anhand eines fiktiven Lebenslaufs die verschiedenen Phasen von Kindheit und Jugend über Arbeit und Freizeit bis hin zu Alter und Pflege durchläuft. Mithilfe von Spielkarten rücken die Spielerinnen und Spieler auf den Feldern vor und lernen unterschiedliche Sozialgenossenschaften, ihre Tätigkeiten, Leistungen und Produkte sowie entsprechend Berufsbilder kennen. „Mich hat es fasziniert, in wie vielen Bereichen im Leben man mit einer Sozialgenossenschaft in Kontakt kommt, oft ohne zu wissen, dass es eine Sozialgenossenschaft ist. Wir konnten sehen, was Sozialgenossenschaften alles leisten und wo sie zu finden sind“, sagte eine der Schülerinnen bei der Abschlussrunde.

Eine weitere Schülerin verwies auf die umfassenden Erkenntnisse über Sozialgenossenschaften, die sie durch das Spiel gewonnen hat: „Sozialgenossenschaften leisten Unterstützung und Hilfe und sind Anlaufstellen für unterschiedliche Probleme. Das habe ich in der Form zuvor nicht gewusst.“

Benedikte Burger, Fachlehrerin für Humanwissenschaften am Meraner Gymnasium (Fächerbündel aus Psychologie, Pädagogik, Soziologie und Antropologie) freute sich, dass ihre Klassen im Rahmen des Projekts „Raiffeisen Social Room“ einen guten Überblick in die vielfältigen Aufgaben, Arbeitsfelder und Tätigkeitsbereiche von Sozialgenossenschaften erhalten haben: „Besonders aus dem Blickwinkel eines Lebenslaufes sieht man, wo die Arbeit von Sozialgenossenschaften bedeutsam wird. Es war ein anschauliches, interaktives und kooperatives Spiel, das den Schüler*innen sicher in Erinnerung bleiben wird.“

Am Ende des Parcours konnten die Schülerinnen und Schüler das im Spiel gesammelte Wissen beim Quiz einbringen. Die Gesamtpunktezahl der Klasse wurde ebenfalls erhoben.

Herbert Von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes, verweist in diesem Zusammenhang auf die aktuell große Bedeutung der Sozialgenossenschaften: „Sie zeigen sich heute mehr denn je als Verbindung zwischen wirtschaftlicher Stabilität und sozialer Verantwortung“. Er ist davon überzeugt, dass die Unternehmensform einer Genossenschaft in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird, auch aufgrund der vielfältigen demographischen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Für Christian Tanner, Vizedirektor des Raiffeisenverbandes und zuständig für den Fachbereich Soziales & Non Profit bleiben Sozialgenossenschaften nicht nur ein wichtiger Partner der Gesellschaft und Wirtschaftsfaktor in Südtirol, sondern auch ein interessanter Arbeitgeber für zahlreiche Berufsgruppen bzw. Berufseinsteiger.

Ein wichtiger Partner dieser Initiative ist die Pädagogische Abteilung der Deutschen Schuldirektion, die von Anfang an ein offenes Ohr für dieses Projekt hatte.