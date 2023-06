Geschützte Werkstatt liefert Bauern Insektenhotels für Bienen

Terlan/Sarnthein – Lebendige Landschaften und eine große Artenvielfalt sind für die einheimische Apfelwirtschaft von zentraler Bedeutung. Um einen positiven Beitrag zur Biodiversität und zum sozialen Zusammenhalt zu leisten, hat der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) mit dem Dienst zur Arbeitsbeschäftigung – Werkstatt J. Tschiderer in Sarnthein ein Projekt zur Herstellung von Insektenhotels gestartet.

Im Zuge dieses regionalen Projekts fertigten Mitarbeiter der Werkstatt J. Tschiderer – einer Arbeitsstätte für Menschen mit Behinderung – in den vergangenen Monaten rund hundert Insektenhotels an, die der Verband anschließend seinen Bauern zur Verfügung stellte. „Die Insektenhotels bieten einen Rückzugsort für Wildbienen und andere Nützlinge, in dem die fleißigen Helfer Unterschlupf finden und nisten können. Umgekehrt profitieren auch Bauern von den Nistkästen, da diese dabei helfen, die natürliche Vielfalt zu erhalten und weitere Nützlinge anzulocken“, erklärt VOG-Obmann Georg Kössler.

Bei der Herstellung der Insektenhotels wurden die Bedürfnisse der verschiedenen Insektenarten ebenso bedacht wie eine regionale Herstellung. Die einzelnen Arbeitsschritte führten dabei die Nutzer des Dienstes zur Arbeitsbeschäftigung der Werkstatt J. Tschiderer durch. „Von der Organisation des Rohmaterials über das Anbohren des Holzes bis zum Zusammenstellen der Hotels hat jeder unserer Mitarbeiter gemäß seinen Fähigkeiten einen kleinen Teil zum Gelingen des Projekts beigetragen. Die Integration und das gemeinsame Arbeiten standen dabei stets im Vordergrund“, betont Tamara Stauder, Sozialbetreuerin bei der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern.

Für Stauder ist es besonders wichtig, dass hinter den Projekten der Werkstatt eine Sinnhaftigkeit steht. Deshalb freut es sie und die Nutzer des Dienstes umso mehr, wenn sie sehen, wo „ihre“ Insektenhotels zum Einsatz kommen: „Der Stolz unserer Betreuten ist umso größer, sobald sie realisieren, dass ihre geleistete Arbeit einen Mehrwert für die Bauern darstellt. Zudem steigert dieses Wissen die Genugtuung und sorgt für zahlreiche strahlende Augen bei uns“, so Stauder.

Großes Interesse in den Reihen der VOG-Bauern

Bei den VOG-Bauern stieß das Projekt zur Biodiversität und zum sozialen Zusammenhalt auf derart großes Interesse, dass bei den betreuten Mitarbeitern der Werkstatt J. Tschiderer nach Auslieferung der ersten Insektenhotels gleich die Produktion der nächsten Hotels begann. „Unserem Aufruf, ein Insektenhotel zu reservieren, sind weit mehr als 200 Bauern gefolgt. Wir haben daher beschlossen, die Initiative auszuweiten und im nächsten Jahr fortzusetzen“, berichtet VOG-Obmann Kössler.

Die Insektenhotels dienen als kleines Zeichen für Arten- bzw. Naturschutz und sollen im VOG-Gebiet auch in Zukunft möglichst viele Nachahmer finden.