Gespräch in Rom über Reform des Handwerksgesetzes

Von: luk

Bozen – Wirtschaftslandesrat Marco Galateo hat am 30. April in Rom den Minister für Unternehmen und Made in Italy, Adolfo Urso, getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die geplante Reform des Rahmengesetzes für das Handwerk. Diese soll in das erste jährliche Gesetz für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einfließen.

Galateo hatte das Thema auf Anregung des Wirtschaftsverbands der Handwerker und Dienstleister (lvh.apa) in einem der regelmäßigen Treffen mit den Interessensvertretungen aufgegriffen. Im Zentrum des Austauschs in Rom stand die strategische Bedeutung der Handwerksbetriebe, insbesondere jener, die auch die Tradition des Landes Südtirol prägen.

Galateo und Urso betonten die Notwendigkeit, die Unterstützungsinstrumente für den Sektor weiterzuentwickeln und rechtlich zu modernisieren. Thema war auch die Absicherung des Berufsstandes der Kaminkehrer und Kaminkehrerinnen. Diese hochqualifizierte Fachkraft ist im Land Südtirol gesetzlich anerkannt. Außerhalb der Landesgrenzen fehlt jedoch eine vergleichbare Anerkennung. Die Beteiligten hoben hervor, dass der Schutz des Berufsstandes für die Qualität und Einzigartigkeit lokaler Handwerksleistungen wesentlich ist.

„Wir bekräftigen die zentrale strategische Rolle der Handwerksbetriebe für unser Land: Sie bilden nicht nur einen wirtschaftlichen Motor, sondern bewahren auch Wissen, Traditionen und kulturelle Identität, die wir schützen und stärken müssen“, sagte Galateo. „Das Treffen in Rom setzt einen konkreten Schritt für die Weiterentwicklung des Südtiroler Handwerks.“

Auch der Präsident des lvh.apa, Hannes Mussak, unterstrich die Bedeutung: „Hochspezialisierte Berufe wie die Kaminkehrer und -kehrerinnen stehen für Exzellenz. Sie brauchen volle Anerkennung und geeignete Förderinstrumente – auch über die Landesgrenzen hinaus.“