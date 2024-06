“Glanzleistungen 2024”: Ehrenamt im Jugendbereich ausgezeichnet

Von: luk

Bozen/St. Anton am Arlberg – Für ihren ehrenamtlichen Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit wurden am Freitag in Tirol junge Menschen, davon vier aus Südtirol, und Projekte aus Tirol, Südtirol und Trentino ausgezeichnet.

Junge Menschen im Einsatz für die Allgemeinheit: Die Länder Tirol, Südtirol und Trentino haben am Freitagabend die Landesauszeichnung “Glanzleistung – das junge Ehrenamt” für das Jahr 2024 verliehen. Elf junge Menschen und sieben Projekte aus allen Ländern des Euregio-Gebiets wurden bei der Festveranstaltung in St. Anton am Arlberg (Tirol) dafür gewürdigt, dass sie sich mit herausragendem gesellschaftlichem Engagement ehrenamtlich für die Kinder- und Jugendarbeit einsetzen.

Tirols Landeshauptmann, Anton Mattle, Euregio-Präsident und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Simone Marchiori aus dem Trentino freuten sich, diese “wahrlich ‘glänzenden Leistungen’ für die Kinder- und Jugendarbeit einmal auf die große Bühne zu holen”, wie Mattle es formulierte. Kompatscher dankte “im Namen der Gesellschaft im gesamten Euregio-Gebiet”. Die Geehrten seien der “ehrenamtliche Nährboden für eine hoffnungsvolle Zukunft”. Sie stünden stellvertretend für alle, die normalerweise im Verborgenen wirken, sind sich Kompatscher, Mattle und Marchiori einig.

Vier der geehrten Einzelpersonen kommen aus Südtirol: Sara Burger (Südtirols Katholische Jugend), Philipp Genetti (SchlossFestSpiele in Dorf Tirol, Meraner Festspiele), Julian Nikolaus Rensi (Südtiroler Hochschülerschaft, Südtiroler Jugendring) und Marco Scardoni (Pfarre Brixen). Zudem erhielten je zwei Projekte aus jedem der drei Länder die Auszeichnung. In Südtirol sind dies das Musical „UJÖP DA OIES“ (Musikkapelle Abtei) und der Artist Club (Bozen).

Das grenzüberschreitende Projekt

Ein besonderes Anliegen ist den drei Ländern, mit der “grenzüberschreitenden Glanzleistung” das gesellschaftliche Engagement über die Landesgrenzen hinaus zu würden. Für das Jahr 2024 ging diese Auszeichnung an die Plattform Euregio-Aperitivo. Sie fördert die Vernetzung und Demokratie in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, indem sie junge Menschen ermutigt, an den politischen Prozessen teilzuhaben und über aktuelle Weltthemen zu diskutieren. Der Club Alpbach Tirol, der Club Alpbach Südtirol Alto Adige und der Club Alpbach Trentino haben das Projekt aus der Taufe gehoben.

Prämiert werden können mit der “Glanzleistung – das junge Ehrenamt” erstens Menschen bis 35 Jahre für ihr persönliches Engagement, zweitens ehrenamtliche Projekte im Jugendsektor und drittens grenzüberschreitende Initiativen für Austausch und Vernetzung innerhalb der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino.