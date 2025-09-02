GMM und Therme Meran sammeln 8.390 Euro für Afrika-Hilfsprojekt

Von: idr

Meran – Dank der Solidaritätsaktion „In die Therme für Afrika 2025“ konnte dieses Jahr eine Summe von 8.390 Euro gesammelt werden. Der Erlös kommt dem Trinkwasserprogramm der Missionsgruppe „Ein Brunnen zum Leben“ Meran zugute. Seit 2013 organisiert der GMM gemeinsam mit der Therme Meran diesen besonderen Tag, an dem die Besucher der Therme mit ihrem Eintritt einen wertvollen Beitrag leisten. So auch heuer, am Samstag, als 1.263 Gäste der Therme Meran Teil dieser Hilfsaktion wurden.

Die gesammelten Mittel fließen in den Bau von sieben neuen Trinkwasserbrunnen in Benin (Westafrika). Die Brunnen entstehen in abgelegenen Dörfern der Borgou, Donga und Zou – Regionen, die besonders benachteiligt sind und oft fernab der großen Verkehrswege liegen. Rund 16.000 Menschen werden künftig Zugang zu sauberem Wasser erhalten.

„Ein Brunnen kann in Afrika das Leben eines ganzen Dorfes grundlegend verändern“, betont GMM-Gründer Alpidio Balbo. „Umso dankbarer bin ich, dass die Therme Meran auch in diesem Jahr mit großer Sensibilität hinter dieser Initiative steht und sie unterstützt.“

Stefan Thurin, Präsident der Therme Meran, erklärt: „Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, dass wir gemeinsam mit dem GMM seit vielen Jahren einen Beitrag leisten dürfen, der weit über die Grenzen Merans hinauswirkt. Mit der Aktion ‚In die Therme für Afrika‘ verbinden wir das Wohlbefinden unserer Gäste mit einer Hilfsaktion für Menschen, denen der Zugang zu sauberem Trinkwasser fehlt. Dieses Engagement zeigt, wie kleine Gesten hier vor Ort große Veränderungen in anderen Teilen dieser Erde bewirken können. Dass in diesem Jahr durch unsere Unterstützung gleich sieben neue Brunnen entstehen und damit Tausenden Menschen ein besseres Leben mit mehr Gesundheit ermöglicht wird, ist für uns eine besondere Motivation.“