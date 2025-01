Goldpreis auf Rekordhoch gestiegen

Von: APA/dpa-AFX

Der Goldpreis ist am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Börse in London wurden am Nachmittag 2.792,42 US-Dollar für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gezahlt und damit so viel wie noch nie. Auch in Euro gerechnet, erreichte der Goldpreis ein Rekordhoch, bei 2.677 Euro je Unze.

Seit Mitte Dezember geht es mit dem Goldpreis nach oben. In dieser Zeit ist das Edelmetall um etwa 8 Prozent teurer geworden. Zu den stärkeren Preistreibern zählte zuletzt die Furcht der Anleger vor den Folgen der Zollpolitik der neuen US-Regierung.

Den jüngsten Preisanstieg zum Rekordhoch begründeten Marktbeobachter zudem mit schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Ende des vergangenen Jahres hatte die größte Volkswirtschaft der Welt überraschend stark an Fahrt verloren. Mit den enttäuschenden Wirtschaftsdaten geriet der US-Dollar unter Druck, was das in Dollar gehandelte Gold günstiger machte und die Nachfrage stärkte.

Nachfrage zuletzt aus mehreren Gründen gestiegen

Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Ole Hansen von der dänischen Saxo Bank haben die enttäuschenden US-Daten darüber hinaus die Spekulation auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank verstärkt. “Niedrigere Zinsen kommen normalerweise Gold zugute, da es keine Marktzinsen abwirft”, sagte Hansen.

Zuletzt hätten aber auch Marktturbulenzen bei Aktien großer Technologiekonzerne die Nachfrage nach Anlagen verstärkt, die als “sicherer Hafen” gelten, heißt es von Marktbeobachtern.