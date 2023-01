Gratis-Fahrt auf der A22: Start ab 1. März

Bozen – Das Land Südtirol will die Autobahngebühr zwischen den Ein- und Ausfahrten Bozen-Nord und Bozen-Süd streichen. Damit wird die Autobahn praktisch zur Umfahrungsstraße der Südtiroler Landeshauptstadt. Die Dauer ist aber begrenzt: Geplant ist ein einjähriges Pilotprojekt. An Werktagen soll in diesem Abschnitt die Autobahn in den Stoßzeiten in der Früh von 7.00 bis 9.00 und am Abend von 16.00 bis 19.00 Uhr gratis befahren werden können.

Der Start der Testphase ist für 1. März angesetzt, wie Landeshauptmann Arno Kompatscher heute am Rande der Pressekonferenz zur Sitzung der Landesregierung erklärt hat. Man werde nach Ablauf der Testphase dann sehen, ob die erhofften Effekte so eingetreten sind.

Wie geht aber die Abrechnung? Laut dem Direktor des Landesamtes für Luft und Lärm, Georg Pichler, ist die Voraussetzung für die “Gratis-Passage” der Besitz eines Telepass-Geräts. Es braucht auch eine Online-Anmeldung. Die Autobahn stellt die entgangenen Mauteinnahmen dann dem Land in Rechnung.

Noch ist nicht ganz klar, ob sich alle Autofahrer anmelden können oder nur Berufspendler in den Genuss der Vergünstigung kommen.