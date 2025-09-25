Großer Erfolg für die erste Ausgabe des Bike Forums

Von: Ivd

Bozen – Die STA – Südtiroler Transportstrukturen AG hat heute die erste Ausgabe des “Bike Forum Südtirol” im NOI Techpark organisiert: ein ganzer Tag im Zeichen der Radmobilität mit einem vielfältigen Programm aus Plenarsitzungen, interaktiven Aktivitäten, inspirierenden Talks und dem stimmungsvollen Abend-Highlight „Radlkino“, bei dem die Anwesenden den Strom für den Film durch Strampeln auf Fahrrädern erzeugt haben.

Beleuchtet wurden bei der Veranstaltung auch die vielfältigen Vorteile der Radmobilität: Die aktive Mobilität mit dem Fahrrad fördert die körperliche und geistige Gesundheit, zugleich werden schädliche Emissionen von Abgasen und Lärm vermieden. Radmobilität braucht viel weniger Platz im Vergleich zur Automobilität und ist auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll: Sie ist kostengünstig für die Gesellschaft, für Familien und Pendler, aber auch für Unternehmen, die sich hohe Infrastrukturkosten für Autoparkplätze einsparen können.

Am Bike Forum nahmen rund 100 Personen teil – darunter Fachleute, Interessierte, Stakeholder und Bürger – und hat sich schon bei der Premiere als wichtiger Treffpunkt für Austausch und Innovation im Bereich der Radmobilität herauskristalliert.

„Das Bike Forum Südtirol hat deutlich gezeigt, dass immer mehr Menschen konkrete Alternativen zum Auto wollen. Mit dem Mobilitätsplan 2035 setzen wir darauf, den Radverkehr und die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern, damit das Fahrrad im ganzen Land zu einer alltäglichen und nachhaltigen Wahl wird.“, betont der Landesrat für Mobilität Daniel Alfreider.

Besonders gut angekommen ist auch der Beitrag von Giovanni Mori, Umweltingenieur und Kommunikator, der mit seinem direkten und ironischen Stil Denkanstöße gab, wie Radmobilität positiv und wirksam vermittelt werden kann. Giovanni Mori betonte: „Solche Veranstaltungen sind wichtig, um bestehende Communities zu vernetzen und neue Menschen einzubeziehen. Der Moment ist günstig, um das Engagement für nachhaltige Mobilität zu steigern und es schnell wachsen zu lassen.“

Die erste Ausgabe des Bike Forum Südtirol endete mit Begeisterung und der klaren Erkenntnis, dass der Dialog zwischen Institutionen, Fachleuten und Bürgern ist der Schlüssel, um eine nachhaltige Mobilitätszukunft zu fördern.