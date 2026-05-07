Gründen: Warum die beste Idee ohne Strategie scheitert

Von: mk

Bozen – Die Idee ist schnell da. Der Schritt in die Selbstständigkeit erfordert allerdings unternehmerisches Basiswissen. Das Closing Event des Lehrgangs „Wegweiser zur Gründung und Führung deines eigenen Unternehmens“ bringt frische Impulse für Innovation und strategische Entscheidungen.

Zwischen Oktober 2025 und April 2026 erhielten angehende Gründerinnen und Gründer sowie bestehende Unternehmerinnen und Unternehmer in zwölf Online-Modulen einen strukturierten Überblick über zentrale Themen wie Finanzierung, Steuern, Marketing und Unternehmensführung. Finanziert wurde der Lehrgang von der Gemeinde Stilfs über das PNRR-geförderte Projekt „Stilfs – Resilienz erzählen“, organisiert in Zusammenarbeit mit der Abteilung Innovation & Neue Märkte des Wirtschaftsverbands Handwerk und Dienstleister (lvh.apa).

Innovation wird greifbar

Den Abschluss bildete das Closing Event „Innovation und Digitalisierung“ am NOI Techpark in Bozen. 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten den gemeinsamen Vormittag, um Theorie in Praxis zu übersetzen.

Andreas Mair, Büroleiter der Abteilung Unternehmensentwicklung im lvh, zeigte auf, wie der Verband Gründerinnen und Gründer auch bei ihrer strategischen Weiterentwicklung begleitet – ein entscheidender Faktor, damit aus Ideen langfristig erfolgreiche Betriebe entstehen. Stefania Tiboni vom NOI Techpark gab einen Einblick darüber, wie Innovationsprozesse tatsächlich funktionieren – vom Problem bis zur konkreten Lösung. Erica Dal Farra von der lvh-Abteilung Innovation & Neue Märkte sprach anschließend darüber, was Digitalisierung im Unternehmensalltag wirklich bedeutet und welche Technologien Betriebe heute weiterbringen können.

Forschung trifft Unternehmen

Bei der Führung durch den NOI Techpark wurde sichtbar, wie eng Innovation, Wirtschaft und Forschung miteinander verbunden sind. Ergänzt wurde das Programm durch einen Impulsvortrag von Ilaria Marcolini von Fraunhofer Italia. Sie zeigte auf, wie Betriebe durch Technologietransfer und angewandte Forschung gezielt unterstützt werden können.

Gerade diese Verbindung zwischen Forschung und betrieblicher Praxis machte den Mehrwert des Abschlussevents deutlich: Innovation entsteht nicht isoliert, sondern im Austausch zwischen Unternehmen, Wissenschaft und starken Partnern.

„Wir freuen uns, das Abschlussevent des Lehrgangs hier im NOI mitgestalten zu können. Als Innovationsviertel unterstützen wir Initiativen, die Unternehmertum in Südtirol stärken“, betonte Vincent Mauroit, Direktor für Innovation und Tech Transfer im NOI Techpark.

Der nächste Schritt beginnt jetzt

Nach dem gemeinsamen Abschluss im Seminarraum und dem anschließenden Mittagessen blieb vor allem eine Erkenntnis: Gründen ist kein einzelner Moment, sondern ein Prozess.

„Wer gründet, braucht mehr als nur eine gute Idee – er braucht Orientierung, Wissen und starke Partner. Genau hier setzt der lvh an: Wir wollen Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg begleiten und mit solchen Lehrgängen gezielt unterstützen“, betont lvh-Präsident Martin Haller.

Das Closing Event zeigte, worauf es am Ende ankommt – nicht nur Wissen zu sammeln, sondern daraus Entscheidungen zu machen. Denn die Idee ist nur der Anfang.