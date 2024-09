Grüne Wirtschaftsgruppe verdECOnomia besichtigt Solos in Tramin

Ein Blick in die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft

Von: mk

Tramin – Solos steht für eine Revolution in der Landwirtschaft: Der Aquaponik-Anbau verbindet Fischzucht mit Pflanzenproduktion in einem geschlossenen Kreislauf. Diese Methode ermöglicht nicht nur eine ganzjährige, lokale Produktion, sondern reduziert den Wasserverbrauch um beeindruckende 90 Prozent im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. Zudem kommt der Dünger direkt von den Fischen, was den Boden vor Schadstoffen schützt und gleichzeitig eine natürliche Nährstoffversorgung sicherstellt. Die Wirtschaftsgruppe der Grünen verdECOnomia lud zu einer Besichtigung ein und war vom Konzept begeistert.

„Das Konzept von Solos ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie innovative Technologien die Probleme der industrialisierten Intensivlandwirtschaft lösen können“, betonte Luca Bertolini, Grüner Co-Sprecher. „Durch den lokal und ressourcenschonend produzierten Salat leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem sie CO2-intensive Transportwege vermeiden und den Wasserverbrauch drastisch reduzieren.“

Mit einer bis zu zwölfmal höheren Flächenproduktivität und dem Verzicht auf künstliche Düngemittel zeigt Solos, dass Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können. Das Unternehmen beweist, dass der ganzjährige lokale Anbau nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist, da er Importe verringert und die regionale Versorgung stärkt.

Die Wirtschaftsgruppe verdECOnomia veranstaltet regelmäßig Betriebsbesichtigungen und Austausche, Interessierte können sich im Grünen Büro melden.