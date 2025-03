Gruppe Sparkasse unterstützt Körperschaften des Dritten Sektors

Von: mk

Bozen – Die Gruppe Sparkasse unterstützt die Körperschaften des Dritten Sektors mit begünstigten Finanzierungen und stärkt somit ihr Engagement für Organisationen, die sich für soziale, ökologische und kulturelle Belange einsetzen.

Die Gruppe Sparkasse startet die Initiative „Social Fund“ in Zusammenarbeit mit den Partnern „Promozioniservizi“ (Gruppo Crif) und „Moleskine Foundation“. Das staatliche Haushaltsgesetz ermöglicht nämlich den Körperschaften des Dritten Sektors innerhalb 31. Dezember 2025, eine Bürgschaft des Zentralen Garantiefonds für Klein- und Mittelunternehmen zu erhalten. Diesbezüglich stellt die Gruppe Sparkasse Finanzierungen zur Verfügung, die bis zu 80 Prozent mit einer Bürgschaft des Staates gedeckt sind. Die Initiative soll den Zugang zu Krediten für Organisationen mit großer sozialer Bedeutung erleichtern, die oft Schwierigkeiten haben, eine angemessene Finanzierung zu erhalten.

Die Körperschaften des Dritten Sektors, die im staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) und im Verzeichnis der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten VWV (REA (Repertorio Economico Amministrativo) eingetragen sind, können von der Gruppe Sparkasse mit einem vereinfachten Verfahren Finanzierungen bis zu 60.000 Euro zwecks Verwirklichung innovativer Projekte oder zum Ausbau ihrer Tätigkeiten erhalten.

Roberto Negri, Leiter der Abteilung „Finanzdienstleistungen für Unternehmen“ der Gruppe Sparkasse, erklärt: „Diese Initiative, die wir gemeinsam mit unseren Partnern Promozioniservizi und Moleskine Foundation ins Leben gerufen haben, ist Teil des umfassenden Engagements unserer Bankengruppe für das Territorium und die Förderung nachhaltiger Entwicklung. Wir setzen uns für einen fairen Zugang zu Finanzierungen sowie für inklusive und verantwortungsvolle Wirtschaftsmodelle ein. Denn wir sind überzeugt: Nur so kann nachhaltige Entwicklung langfristig gelingen.“

Daniela Vitali, Leiterin der Abteilung “ESG & Sustainability” der Gruppe Sparkasse, erklärt: „Wir sind fest vom sozialen Wert des Dritten Sektors überzeugt. Mit dieser Initiative möchten wir all jene unterstützen, die sich tagtäglich für das Gemeinwohl engagieren – und ihnen konkrete Werkzeuge in die Hand geben, um zu wachsen und positiven Wandel in der Gesellschaft zu bewirken. Zugleich ist dieses Projekt auch ein konkretes Beispiel dafür, wie entscheidend die Zusammenarbeit mit relevanten Partnern und Institutionen ist, um eine nachhaltige soziale Entwicklung wirksam zu fördern.“

Für weitere Informationen stehen die Kundenberaterinnen und -berater in der nächstgelegenen Filiale der Sparkasse (www.sparkasse.it/de/filialsuche/) zur Verfügung.