Gute Stimmung im Milch- und Weinsektor, Schwierigkeiten im Obstbau

Bozen – Die Sommerausgabe des Wirtschaftsbarometers vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen zeigt eine Verbesserung des Geschäftsklimas im Milchsektor, der vom Rückgang der Energiepreise und der schrittweisen Anpassung der Verkaufspreise für Milch und verarbeitete Milchprodukte profitiert. Auch die Weinkellereien sind zuversichtlich, dank der positiven Umsatzdynamik auf dem italienischen und ausländischen Markt. Trotz der Steigerung der Exporte in den letzten Monaten bleibt das Geschäftsklima unter den Südtiroler Obstgenossenschaften hingegen eher verhalten.

Hier geht es zum PDF! (Landwirtschaft Ertragslage nach Branchen)

Im Milchsektor ist eine deutliche Verbesserung des Geschäftsklimas zu beobachten. Die Normalisierung der Energiepreise ab Anfang 2023 und eine allgemeine Verbesserung der Marktlage, mit dem Anstieg der Preise von Milch und Milchprodukten, lassen die Molkereien und Sennereien mit neuem Optimismus in das laufende Jahr blicken. Die Umsatzdynamik ist positiv, vor allem auf dem Südtiroler Markt und im restlichen Italien, und fast alle Milchgenossenschaften rechnen für 2023 mit einer (zumindest) zufriedenstellenden Rentabilität. Die Auszahlungspreise an die Bauern werden in den meisten Fällen gut sein. Von dieser allgemeinen Erholung des Sektors werden auch die Investitionen profitieren, insbesondere was die Anlagen betrifft.

Die Südtiroler Weinwirtschaft zeigt sich ebenfalls weiterhin zuversichtlich. Alle befragten Kellereien rechnen für 2023 mit mindestens befriedigenden (in einem Drittel der Fälle sogar mit guten) Betriebsergebnissen. Das Umsatzwachstum betrifft sowohl den italienischen Markt als auch den Export. Trotz der steigenden Zinssätze werden die Investitionen weiter zunehmen, vor allem in Anlagen und Gebäude.

Das Geschäftsklima im Obstbau bleibt trotz des teilweisen Anstiegs der Apfelpreise in der zweiten Hälfte der Vermarktungssaison verhalten. Die Nachfrage profitierte in den letzten Monaten von der geringeren Produktion in den Ländern der südlichen Hemisphäre, welche weniger Äpfel nach Europa versendet haben. Dies begünstigte den Absatz des Südtiroler Apfels auf den europäischen Märkten und im Juni waren die regionalen Lagerbestände um 25 Prozent niedriger als im gleichen Monat 2022. Die Umsätze sind jedoch im Vergleich zum letzten Jahr zurückgegangen, bedingt durch die geringere Ernte und die ungünstigen Marktverhältnisse im ersten Halbjahr. Darüber hinaus belastet der anhaltende Kostenanstieg die Rentabilität der Genossenschaften und damit die Auszahlungspreise an die Landwirte.

Hier geht es zum PDF! (Ertragslage in der Landwirtschaft – Rückblick 2013 2022 und Erwartungen für 2023)

Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, unterstreicht die wichtige Rolle der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Bezug auf Innovation: „Der Klimawandel hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Südtiroler Landwirtschaft. Die Genossenschaften begleiten die landwirtschaftlichen Betriebe in diesem Anpassungsprozess und helfen ihnen, Risiken zu reduzieren und Chancen zu nutzen.“