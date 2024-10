Von: mk

Bozen – Markus Gabriel gilt als einer der wichtigsten deutschen Philosophen der Gegenwart. Am 7. November ist er zu Gast in Südtirol und wird auf dem Vigiljoch zum Thema „Gutes tun – Wie der ethische Kapitalismus die Demokratie retten kann“ sprechen. Auf den Vortrag von Markus Gabriel um 17.00 Uhr folgt eine Diskussionsrunde mit Sara Canali, Roland Psenner, Daria Habicher, Ulrich Ladurner und Harald Pechlaner über die unaufschiebbare Frage nach der Zukunft unseres Wirtschaftssystems. Auch das Publikum hat dabei die Gelegenheit, mitzudiskutieren. Den Rahmen dazu bietet vigilius sensus, eine Veranstaltungsreihe des vigilius mountain resorts in Zusammenarbeit mit dem Center for Advanced Studies von Eurac Research.

Für lange Zeit galt die vorherrschende Doktrin, dass ein auf reinem Gewinnstreben basierendes Wirtschaftssystem die Menschheit stetig voranbringe. Heute wissen wir längst: Diese Form des Kapitalismus ist verantwortlich für soziale Ungleichheit, Klimakrise, Migration, ja selbst für Kriege. Markus Gabriel stellt in seinem Vortrag die Frage, wie wirtschaftliches Handeln nicht nur auf Profitmaximierung, sondern auf das Wohl der gesamten Gesellschaft ausgerichtet sein kann. Nur wenn wirtschaftlicher Erfolg an moralische Werte gekoppelt werde, könne die Demokratie langfristig gestärkt und die Zukunft der Menschheit gesichert werden. Wünschenswert wäre eine Welt, in der die Produktion von Gütern mit moralisch guten Ergebnissen einhergeht und in der wir nicht nur politischen Institutionen, sondern auch Wirtschaftsführenden und technologischen Visionärinnen und Visionären vertrauen können, dass ihr grundlegendes Ziel darin besteht, die Dinge für alle zum Besseren zu verändern. Doch kann es eine solche Welt überhaupt geben? Darum geht es auch in der anschließenden Podiumsdiskussion, die von Harald Pechlaner, Leiter des Center for Advanced Studies von Eurac Research, moderiert wird.

Mit ihm und Markus Gabriel diskutieren führende Expertinnen und Experten aus Südtirol:

• Sara Canali – Gründerin von SHER und Expertin für Innovation in der Modebranche

• Roland Psenner – Präsident von Eurac Research, Limnologe und langjähriger Vizerektor der Universität Innsbruck

• Daria Habicher – Mitgründerin von LIA Collective und Expertin für sozial-ökologische Transformation

• Ulrich Ladurner – Gründer der Dr. Schär GmbH, Ideator von vigilius sensus

Programm:

16.30 Uhr – Seilbahnfahrt auf das Vigiljoch

17.00 Uhr – Vortrag von Markus Gabriel

17.30 Uhr – Podiumsdiskussion mit anschließendem Publikumsgespräch

Um eine Anmeldung unter T +39 0473 556600 oder per E-Mail an info@vigilius.it wird gebeten.

Über Markus Gabriel

Markus Gabriel (geb. 1980), studierte in Hagen, Bonn und Heidelberg. Er war Postdoc in Lissabon und New York, wo er 2008 an der New School for Social Research seine erste Professur antrat. Seit 2009 hat er den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne und ist dort seit 2012 Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie. 2017 gründete er das interdisziplinäre Center for Science and Thought, dessen Direktor er seitdem ist. Er ist regelmäßiger Gastprofessor an der Sorbonne (Paris 1-Panthéon Sorbonne) sowie der New School for Social Research in New York City. Seit 2024 ist er außerdem Senior Global Advisor am Kyoto Institute of Philosophy.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Veranstaltung:

https://www.eurac.edu/de/institutes-centers/center-for-advanced-studies/news-events/vigilius-sensus-2024