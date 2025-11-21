Haftungsrisiken als Verwaltungsratsmitglied

Von: Ivd

Bozen – Kürzlich organisierte die Handelskammer Bozen in ihrem Hauptsitz in Bozen eine Informationsveranstaltung zum Thema „Haftung von Verwaltungsratsmitgliedern“. Dabei wurden den Teilnehmenden die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Haftungsrisiken praxisnah erklärt.

„Verwaltungsratsmitglieder tragen eine große Verantwortung. Nur wer die rechtlichen Pflichten und Risiken kennt, kann das Mandat sicher und erfolgreich ausüben“, betonte Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen in seinen Grußworten.

„Die Führung des Unternehmens liegt in der Verantwortung des Verwaltungsrats. Seine Mitglieder treffen grundlegende Entscheidungen, die weitreichende Folgen haben können. Deshalb ist es besonders wichtig, stets über den aktuellen Rechtsrahmen informiert zu sein und sich regelmäßig weiterzubilden“, erklärt Karin Pichler vom Bereich Rechtsangelegenheiten der Handelskammer Bozen.

Die Referenten Carlo Bertacchi und Esther Pomella, Partner der Kanzlei Loner Bertacchi Francia Pomella, beleuchteten zunächst die Struktur und Aufgaben von Verwaltungsräten sowie die Besonderheiten der Verwaltung in Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Im Fokus standen die Rechte und Pflichten von Verwaltungsratsmitgliedern.

Im Anschluss wurden die Grundbegriffe der Haftung erläutert, darunter die Voraussetzungen für das Entstehen der Haftung, verschiedene Arten von Schäden sowie die Haftung gegenüber der Gesellschaft, den Gesellschaftern und Dritten. Praxisbeispiele veranschaulichten die komplexen Zusammenhänge.

Neben der zivil- und steuerrechtlichen wurde auch die strafrechtliche Haftung umfassend behandelt. Hier standen die Voraussetzungen für das Entstehen strafrechtlicher Haftung, relevante Sachverhalte und mögliche strafrechtliche Folgen im Mittelpunkt.

Besonderes Augenmerk galt auch den verschiedenen Haftungsgraden je nach Verwaltungssystem: Vom Alleinverwalter bis zum Verwaltungsrat mit seinen verschiedenen Komponenten.