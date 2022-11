Hallenbad Cascade schließt am 20. November

Sand in Taufers – Nun ist es definitiv: Das Erlebnisbad Cascade in Sand in Taufers schließt bald seine Tore. Am 20. November gehen laut einem Gemeindebeschluss die Lichter aus, weil die hohen Kosten nicht mehr zu bewältigen seien.

Laut Cascade-Geschäftsführer Paul Oberhuber soll es aber nicht das endgültige Aus sein. Ihm zufolge gebe es Interessenten, die das Hallenbad übernehmen könnten. Daher werden die Mitarbeiter auch nicht entlassen, die Tätigkeit werde nur vorübergehend eingestellt. Auch Bürgermeister Josef Nöckler hofft, dass bis zum Frühjahr eine Lösung zum Fortbestand der Anlage vorliegt.

Auch in Innichen ist das Erlebnisbad Aquafun wegen der hohen Energiekosten nicht mehr im Betrieb. Es soll aber wieder geöffnet werden, sobald ein neues Konzept zur Finanzierung vorliegt.