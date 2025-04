Handelskammer Bozen unterstützt Equal Pay Day

Von: luk

Bozen – Der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen unterstützt die europaweite Initiative Equal Pay Day, um auf die geschlechtsspezifische Lohndifferenz zwischen Mann und Frau aufmerksam zu machen und will Frauen darin bestärken, diese zu überwinden.

In Italien und auch in Südtirol gibt es einen geschlechterbedingten Lohnunterschied, der auch durch die Berufswahl, die Teilzeitarbeit und Unterbrechungen der Arbeitszeit auf Grund von Mutterschaft oder Pflegearbeit beeinflusst wird. Um auf diese Lohndifferenz aufmerksam zu machen, wird der Equal Pay Day in Südtirol heuer am 11. April organisiert.

Laut aktuellen Daten des Astats arbeiteten im Jahr 2024 unter den Erwerbstätigen 48 Prozent der Frauen und 11 Prozent der Männer in Teilzeit. Die Handelskammer Bozen hat kürzlich ein Webinar zum Thema „Arbeiten in Teilzeit“ organisiert, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen über die Aspekte dieses Arbeitszeitmodells zu informieren. So ist die Teilzeitarbeit zwar besonders vorteilhaft für Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern, oder für Personen, die Angehörige pflegen oder neben ihrer Arbeit noch eine Ausbildung absolvieren und ermöglicht eine bessere Work-Life-Balance. Doch hat eine Beschäftigung in Teilzeit auf Dauer negative Auswirkungen auf die Entlohnung und die künftigen Rentenansprüche.

Zudem zeigen Umfragedaten eine Wissenslücke in Bezug auf das Finanzbasiswissen, wobei es einen gewissen Aufholbedarf für die gesamte Bevölkerung und insbesondere auch für Frauen gibt. „Die Infobroschüre „Handbuch für eine sichere Zukunft für angehende Unternehmerinnen“ bietet einen Überblick zu Themen des Wirtschaftens, Sparens, Investierens und Vorsorgens für Unternehmer/innen, um diese Lücken zu schließen und das Interesse an Finanzthemen zu fördern. Sie ist eine Initiative des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen, Euregio Plus SGR A.G. und Pensplan Centrum AG und steht kostenlos auf der Webseite der Handelskammer Bozen zum Download bereit,“ informiert Annemarie Kaser, Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen.

Weitere Initiativen der Handelskammer Bozen sind das Projekt „Frau in der Wirtschaft“, welches Frauen durch Weiterbildung, Mentoring und die Sichtbarmachung erfolgreicher Unternehmerinnen unterstützt. Das Audit familieundberuf bietet Arbeitgebern Beratung zur familienfreundlichen Personalpolitik. Der WIFI – Weiterbildungsservice organisiert regelmäßig Weiterbildungsangebote und Events wie den „Treffpunkt Frau in der Wirtschaft“, um Frauen in Führungspositionen zu stärken. Das WIFO – Institut für Wirtschaftsförderung ist Teil der „MINT-Gruppe“, die das Ziel verfolgt, MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in Südtirol auch für Mädchen bekannter zu machen.