Handelskammer will aus IDM aussteigen

Bozen – In Bezug auf den am heutigen Freitag in der SWZ zur IDM erschienenen Artikel stellt die Handelskammer Bozen fest, dass sie ihre Beteiligung an der IDM abgeben will.

Dies erfolgt nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus einer Reihe von anderen Beweggründen und wurde am Donnerstag, den 16. November 2023, Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Philipp Achammer vom Präsidenten der Handelskammer Michl Ebner und dem Generalsekretär der Handelskammer Alfred Aberer mitgeteilt.

Landesrat Arnold Schuler war beim Gespräch entschuldigt abwesend.

“Zum Thema hat ein sachliches Gespräch stattgefunden, wobei zusammen entschieden wurde, die Details in der Folge zu klären. Der heute erschienene Artikel in der SWZ stellt einen wiederholten Versuch dar, Menschen und Institutionen aufeinander zu hetzen. Deshalb ist er aus journalistischer Sicht untragbar”, heißt es vonseiten der Handelskammer in Bozen.