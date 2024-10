Handwerk trifft Influencer

Von: luk

Bozen – Wie stark Influencer Marketing dazu beiträgt, junge Menschen für Handwerksberufe zu begeistern, wurde heute beim Tag des Handwerks im lvh diskutiert. Durch gezielte Präsenz in den sozialen Medien und eine enge Zusammenarbeit mit jungen Influencerinnen und Influencern kann das Handwerk als vielseitiger, bunter und zukunftsträchtiger Berufszweig noch sichtbarer werden.

„Der heutige Tag des Handwerks stand ganz im Zeichen eines der aktuell wichtigsten Themen der Nachwuchsgewinnung: Influencer Marketing. In einer zunehmend digitalen Welt bietet dieses Instrument eine wertvolle Chance, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern und neugierig auf die vielfältigen Berufsmöglichkeiten zu machen. Eines der primären Ziele des Wirtschaftsverbandes Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) ist es, Nachwuchs zu finden und das Handwerk attraktiv zu positionieren, vor allem auch in den sozialen Medien. Diese strategische Präsenz hat maßgeblich dazu beigetragen, praktische Berufe gezielt in den Fokus der jungen Generation zu rücken. Der Erfolg der digitalen und analogen Maßnahmen wird durch die positive Entwicklung der Lehrlingszahlen deutlich: Während es im Jahr 2014 in Südtirol 4.326 Lehrlinge gab, ist diese Zahl bis 2024 auf 5.612 gestiegen. Dies ist ein Anstieg von knapp 30 Prozent in den letzten zehn Jahren.“

„In junge Menschen zu investieren, ist eine zentrale Aufgabe des Handwerks. Die duale Ausbildung ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor, wie die hervorragenden Leistungen der Südtiroler Junghandwerkerinnen und Junghandwerker bei den WorldSkills erneut gezeigt haben. Die sozialen Medien bieten nicht nur die Möglichkeit, Produkte zu verkaufen, sondern auch zu zeigen, wie vielseitig, bunt und leistungsstark das Handwerk ist“, unterstrich lvh-Präsident Martin Haller.

Dass das Thema des Influencer Marketings als weltweites Phänomen diskutiert wird, zeigte auch eine “Drei-Länder-Drei-Fragen-Runde” mit Vertretern aus Österreich, Deutschland und Italien. Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Jirka, Spartenobmann der Wirtschaftskammer Tirol und Marco Granelli, Präsident des nationalen Handwerkerverbandes Confartigianato. Alle drei betonten die Bedeutung dieses Marketinginstruments und riefen zur Nutzung derselben auf. Auch Landeshauptmannstellvertreter und Wirtschaftslandesrat Marco Galateo unterstrich die Relevanz, junge Menschen dort abzuholen, wo sie aktiv unterwegs sind – in den sozialen Medien.

Beispiele aus der Praxis

Wie Influencer Marketing konkret genutzt wird, wurde in einer spannenden Gesprächsrunde mit sieben jungen Influencern und Handwerksvertreterinnen erörtert. Influencer und Tischler Ben Berger aus Deutschland und Influencerin und Raumausstatterin Romina Haller aus der Schweiz tauschten sich mit den Südtiroler Jungunternehmerinnen und -unternehmern Thomas Mair (Metzger), Tanja und Tamara Breitenberger (Isoliererinnen), Manuel Pernthaler (HLS-Techniker) und der Landesobfrau der Junghandwerker/innen im lvh aus. Im Gespräch ging es darum, welchen Einfluss Social Media auf den Bekanntheitsgrad von Betrieben hat, welche Ziele hinter der Präsenz in sozialen Netzwerken stehen und welche Herausforderungen und Auswirkungen Social Media auf Verkaufszahlen und die Nachwuchsgewinnung hat. Fazit der Runde: Corporate Marketing und Influencer Marketing sind heute unverzichtbar, um das Handwerk zeitgemäß zu positionieren. Die Gesprächsrunde wurde anschließend durch interessante Beispiele ergänzt, die Evelyn Unterfrauner, Moderatorin und Gründerin von NONSTOP CREATING GmbH in München, präsentierte. Sie zeigte die Potenziale des Social Media Marketings auf und gab wertvolle Tipps, wie Unternehmen diese Werkzeuge effektiv nutzen können, um Aufmerksamkeit zu generieren und junge Menschen anzusprechen.

Leistungsträger im Handwerk ausgezeichnet

Der diesjährige Tag des Handwerks bot erneut zwei besondere Momente der Anerkennung und Wertschätzung. Ein herausragender Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Förderpreises für das Handwerk, der vom Verein zur Förderung des Handwerks e. V. gestiftet wird. Dieser Verein hat vor einigen Jahren den ‚Preis für besondere Verdienste im Handwerk‘ ins Leben gerufen, der an Personen oder Institutionen vergeben wird, die sich in besonderer Weise um die Weiterentwicklung des Handwerks verdient gemacht haben. Der Preis richtet sich an Preisträger aus dem deutschsprachigen Alpenraum. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den deutschen Dokumentarfilmer und Produzenten Franz Xaver Gernstl. „Die besondere Art der Interviews von Herrn Gernstl macht sichtbar, dass die Sinnhaftigkeit handwerklicher Fertigkeiten glücklich macht. Er lässt uns mit seinen Reportagen authentisch daran teilhaben, was Menschen kreativ leisten und was sie leidenschaftlich antreibt.“ Dem Preisträger gratulierten lvh-Präsident Martin Haller und lvh-Vizepräsident Hannes Mussak.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Medaillensieger der WorldSkills 2024 geehrt. Die Junghandwerker/innen im lvh, gemeinsam mit ihrem Hauptsponsor Südtiroler Volksbank, machten einmal mehr auf die herausragenden Leistungen der vier Medaillenträger aufmerksam. Mariano Paris, Leiter der Unternehmenskommunikation und des Marketings bei der Volksbank, nutzte die Gelegenheit, den jungen Talenten symbolisch einen Scheck zu überreichen – eine wohlverdiente Anerkennung für ihre beeindruckenden Erfolge. „Wir sind überzeugt, dass das Handwerk das Rückgrat unserer Gesellschaft bildet. Mit der Übergabe des Schecks an die Gewinner der WorldSkills wollen wir ihre fantastische Leistung honorieren und unsere Unterstützung für die junge Generation zum Ausdruck bringen“, betonte Mariano Paris, Leiter Unternehmenskommunikation/Marketing der Volksbank.

Der Tag des Handwerks klang in entspannter Atmosphäre, beim gemeinsamen Netzwerken und einem Buffet aus, wo die Teilnehmenden Gelegenheit hatten, sich auszutauschen und neue Ideen für die Zukunft des Handwerks zu besprechen.