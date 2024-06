Hansjörg Ganthaler als Präsident bestätigt

Von: mk

Bozen – Die Vinum Hotels Südtirol haben vor Kurzem ihre jährliche Mitgliederversammlung in der Kellerei Bozen abgehalten. Die Versammlung bot eine Fülle von Highlights und richtungsweisenden Entscheidungen für die Zukunft der Hotelkooperation. Der Burgstaller Hotelier Hansjörg Ganthaler steht weiterhin der Kooperation Vinum Hotels Südtirol vor.

Neuwahl des Vorstandes

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung standen die Neuwahlen des Vorstandes. Der bisherige Präsident Hansjörg Ganthaler, Hotel Muchele in Burgstall, wurde dabei einstimmig als Präsident der Vinum Hotels bestätigt. Ganthaler bedankte sich für das große Vertrauen und unterstrich, dass er zusammen mit dem Vorstand die Hotelkooperation in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.

In den Vorstand wiedergewählt wurden Katharina Sparer, Pension Leuchtenburg in Kaltern, Johanna Dietl, Hotel Mein Matillhof in Latsch und Stefan Dorfmann, Hotel Feldthurnerhof in Feldthurns.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Michael Oberpertinger, Hotel Spitalerhof in Klausen, Martina Ganthaler, Hotel Muchele in Burgstall und Mara Theiner, Hotel Weisses Kreuz in Burgeis. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Klaus Pircher, Hotel Paradies in Marling. Ihm wurde für seinen Einsatz und seine Mitarbeit gedankt.

Innovative Einblicke

Neben den Neuwahlen standen auch informative Berichte und spannende Vorträge auf dem Programm. Nach dem Tätigkeitsbericht und den Berichten der Bilanzvorstellung und den Online-Reportings folgte ein Referat von Manuela Pattis, Verantwortliche für die Stabstelle Innovation im HGV. Sie ging auf die neuesten Entwicklungen im Bereich Digitalisierung und Robotik ein und zeigte auf, was heute schon möglich ist und was noch kommen wird. Die technologischen Veränderungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen gerade in der Beherbergung und in der Gastronomie bietet auch Chancen, speziell im Hinblick auf den Mitarbeitermangel. Im NOI-Techpark, in dem der HGV seit einigen Monaten ein Büro eingerichtet hat, können sich die HGV-Mitglieder Inspiration und Information für innovative Projekte holen.

Die Geschäftsführung der Angebotsgruppe Vinum Hotels Südtirol liegt seit 2017 im Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) in der HGV-Unternehmensberatung.