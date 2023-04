hds: “Die wirtschaftliche und soziale Rolle der Gastronomie hervorheben!”

Bozen – Kürzlich fand in Rom ein Treffen der Direktoren und Sekretäre von Fipe (Federazione italiana Pubblici esercizi), dem gesamtstaatlichen Dachverband der Gastronomie, statt, an dem als Vertreter des Wirtschaftsverbandes hds die Bereichsleiterin der Fachgruppen, Lorena Sala, und der Fachgruppenleiter der Gastronomie, Pietro Perez, teilgenommen haben.

Das Treffen war der ersten Ausgabe des „Tages der Gastronomie“ (Giornata della Ristorazione) gewidmet, der von Fipe konzipiert wurde und am 28. April 2023 in ganz Italien stattfindet. „Die Veranstaltung zielt darauf ab, die Sichtbarkeit zu erhöhen und den Mehrwert der Gastronomie zu stärken, eines Sektors, der in den vergangenen Jahren am meisten gelitten hat und der gleichzeitig mit seiner wirtschaftlichen, aber auch sozialen Funktion einer der wichtigsten Faktoren für die Vitalität und Lebendigkeit einer Stadt und eines Dorfes ist“, so der Sprecher der Gastronomie im hds, Bobo Widmann.

Als Symbol für den Tag der Gastronomie wird das Brot als zentrales, alltägliches Element der gastronomischen Tradition, aber auch als Mittelpunkt der Grundbedürfnisse eines jeden betrachtet. Restaurants und Pizzerien sowie Bars mit Küchen können sich an der Initiative beteiligen. Die Betriebe sind aufgerufen, für die Veranstaltung zu werben, indem sie ihr ein spezielles Gericht widmen, das Brot als Zutat enthält. „Das Konzept hinter der Veranstaltung ist die Gastfreundschaft, der zentrale und grundlegende Wert der Gastronomie“, fügt Widmann hinzu.

Die Internetseite www.giornatadellaristorazione.com ist dem Tag der Gastronomie gewidmet. Hier können sich alle Betriebe selbst oder vom hds eintragen lassen, die teilnehmen möchten.