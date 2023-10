hds und lvh installieren Defibrillator am Bozner Boden

Bozen – Auf Initiative der Wirtschaftsverbände hds und lvh haben diese in diesen Tagen am Bozner Boden ein Defibrillator installiert. Das medizinische Gerät befindet sich vor dem Hauptsitz des hds am Mitterweg und steht ab sofort bei Notwendigkeit allen in der Zone zur Verfügung – für Menschen mit einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung ein lebensrettendes Instrument.

„Wir möchten damit gemeinsam einen Beitrag auch zur Aufwertung dieses Stadtteils leisten. Hier leben und vor allem arbeiten viele Menschen“, betonen hds-Präsident Philipp Moser und lvh-Vizepräsident Hannes Mussak. Das nächstgelegene Gerät befindet sich in der Altstadt am Rathausplatz. „Auch aus diesem Grund wollten wir diese medizinische Versorgung in der Nähe am Bozner Boden installieren“, so die beiden Verbandsvertreter.

Das Gerät mit dreisprachiger Bedienungsanleitung ist auch direkt mit der Notrufnummer 112 verbunden, sollte zusätzliche Hilfe notwendig sein. Installiert hat den Defibrillator ein Südtiroler Betrieb mit Sitz in Tscherms.