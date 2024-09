Herbsttermine für die Fischerprüfung 2024 bekannt gegeben

Von: mk

Bozen – Wer in den Gewässern Südtirols ohne Begleitung fischen möchte, muss laut geltendem Gesetz die sogenannte Fischerprüfung erfolgreich bestanden haben. Diese Prüfung, die vom Amt für Wildtiermanagement organisiert wird, bereitet angehende Fischer und Fischerinnen auf eine nachhaltige und zeitgemäße Ausübung dieses beliebten Hobbys vor. In einem schriftlichen und einem mündlichen Teil werden Fragen zur allgemeinen sowie speziellen Fischkunde, zu den Angeltechniken, Verhaltensnormen, der Gesetzgebung und den Gewässerlebensräumen gestellt.

Der Fischereiverband Südtirol erinnert alle Interessierte daran, dass man sich ab sofort für die nächsten Fischerprüfungstermine am 25. Oktober und 12. November einschreiben kann. Die erforderlichen Unterlagen zur Anmeldung sind auf der Website des Amtes für Wildtiermanagement erhältlich: https://www.provinz.bz.it/land-forstwirtschaft/fauna-jagd-fischerei/fischerei/fischerpruefung.asp.

Als offizielles Lernmaterial steht das Handbuch „Fischen in Südtirol“ zur Verfügung, das als umfassende Quelle für alle relevanten Informationen dient und bei der Einschreibung ausgehändigt wird. Zudem ist der Fragenkatalog online abrufbar.

Für eine bestmögliche Vorbereitung auf die Fischerprüfung bietet der Fischereiverband Südtirol auch heuer wieder Vorbereitungskurse in deutscher und italienischer Sprache an. In vier abendlichen Onlinetreffen werden den Teilnehmenden die prüfungsrelevanten Themen anschaulich und praxisorientiert nähergebracht. Für weitere Informationen kann sich office@fischereiverband.it wenden.