Heute Geschäftsöffnungen: Viele Vitrinen bleiben leer

Bozen – Seit Montagfrüh gibt es in Südtirol wieder erste Lockerungsschritte: Geschäfte dürfen nach sechs Wochen wieder für ihre Kunden öffnen. Vorerst sind die Öffnungszeiten aber eingeschränkt, und zwar von Montag bis Freitag bis 18.00 Uhr. Dennoch zeigen sich die Südtiroler Kaufleute froh über die ersten Schritte in Richtung Neustart. Nach wie vor sind die Gemeindegrenzen aber geschlossen. Die eigene Gemeinde bloß für den Einkauf verlassen ist also nicht gestattet – außer es gibt das Gewünschte in der Wohnsitzgemeinde nicht. Auch die Gastronomie bleibt vorerst zu.

Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, hat die Krise der vergangenen Monate mit unsicheren Aussichten und Lockdowns aber ihre Opfer gefordert und wird noch weitere fordern. Schon jetzt seien bei einem Lokalaugenschein zahlreiche Geschäftsvitrinen leer und es sind Schilder ausgehängt, auf denen “Vermiete” oder “Wird verkauft” steht. Manche Geschäftsleute haben auch einfach nur ihren Standort gewechselt oder haben schon vor Corona aufgegeben. Dennoch zählt man laut dem Bericht in der “Alto Adige” auf der Achse zwischen dem Grieser Platz und Rathausplatz in Bozen rund 50 Geschäfte, die abzugeben sind.

Mittelschüler kehren in die Schulen zurück

Auch die Mittelschüler kehren heute in die Schulen zurück. Sie waren ebenfalls sechs Wochen im Fernunterricht. So wie schon die Grundschüler werden auch die Mittelschüler mit den Nasenbohrtests getestet, Sanitäter vom Weißen Kreuz werden in diesen Tagen den Schülern und Lehrern helfen und zeigen, wie es geht. Noch sind die Tests Medienberichten zufolge freiwillig. Nach Ostern werden sie dann aber zur Pflicht, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können.

Die Oberschüler werden noch bis nach Ostern im Fernunterricht bleiben. Dann werden auch sie mit den Selbsttests wieder in die Schule dürfen – wenn es die Infektionslage bis dahin zulässt.