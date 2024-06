HGJ: Seit 45 Jahren Einsatz für das Gastgewerbe

Von: mk

Marling/Meran – Die Mitglieder der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) haben sich kürzlich in der Kellerei Meran zur Jahreshauptversammlung getroffen, welche unter dem Motto „HGJ-Takeover“ stand. Dabei wurde auch das 45-jährige Jubiläum der HGJ gefeiert.

In seiner Eröffnungsrede hob HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn die Herausforderungen und Erfolge hervor, die die HGJ in den letzten drei Jahren zu bewältigen hatte. Ein zentrales Thema der Rede war die Diskussion um die aktuelle Tourismusdebatte und den sogenannten „Overtourism“ mit den damit verbundenen Herausforderungen. Der Obmann stellte klar: „Wir als Junggastwirte leisten unseren Beitrag. Wir haben viele Ideen für einen nachhaltig gestalteten Tourismus und wollen diese in unseren Betrieben umsetzen. Wir lassen uns aber nicht jeden Tag medial abwatschen und als Sündenbock darstellen.“ Schölzhorn wandte sich auch an den neuen Tourismuslandesrat und alle Anwesenden: „Kämpfen wir für unsere unternehmerischen Freiheiten, setzen wir unsere Visionen im Einklang mit Natur und Umwelt um. Zeigen wir, wie ökonomisches, ökologisches und soziales Handeln in Einklang gebracht werden kann.“

Daran knüpfte auch Tourismuslandesrat Luis Walcher an und unterstrich einmal mehr die Wichtigkeit des Tourismus in Südtirol. „Der Tourismus ist in allen Tälern unseres Landes vertreten und eine Garantie für Arbeitsplätze und eine wirtschaftliche Zukunft“, brachte es der Landesrat auf den Punkt.

HGV-Präsident Manfred Pinzger forderte in seinen Ausführungen von der Politik Handlungen, um die richtigen Rahmenbedingungen im Sektor setzen zu können. „Wir müssen es schaffen, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Gäste und den Bedürfnissen der Einheimischen zu bilden und die Bevölkerung stärker miteinbinden, denn der Tourismus ist einer der Treiber unseres Landes“, so Pinzger. Der HGV-Präsident ging auch auf weitere aktuelle tourismuspolitische Themen wie die Bettenobergrenze und das Landestourismusentwicklungskonzeptes (LTEK 2030+) ein und unterstrich die Wichtigkeit, dass „die HGJ dabei am Ball bleiben muss“.

Auch HGV-Direktor Raffael Mooswalder meinte, dass die HGJ mit Optimismus in die Zukunft blicken solle. „Auch ein überregionaler Austausch mit Verbänden ist wichtig, um identische Problematiken zu besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen“, sagte Mooswalder. Landeshauptmannes Arno Kompatscher sicherte den Junggastwirtinnen und Junggastwirten via Videobotschaft seine Unterstützung zu.

Ehrung der Gründungsmitglieder

Die Jahreshauptversammlung war zudem ein besonderer Anlass, die Gründungsmitglieder der HGJ zu ehren, die vor 45 Jahren den Grundstein für die heutige Vereinigung legten. In diesen Jahren hat sich die HGJ zu einer angesehenen Jugendorganisation in Südtirol profiliert, in der auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde den anwesenden Gründungsmitgliedern gedankt und ihnen eine Ehrenurkunde überreicht.

Durch die Jahreshauptversammlung in der Kellerei Meran führten die HGJ-Landesleitungsmitglieder Alexandra Huber und Felix Erlacher. Emma Fauster und Johannes Kohler, ebenso HGJ-Landesleitungsmitglieder, stellten die zahlreichen Events und Tätigkeiten der HGJ vor.