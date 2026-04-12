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"Fehlentwicklungen korrigieren"

HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung

Sonntag, 12. April 2026 | 10:15 Uhr
Deutlich mehr Zimmer blieben bisher frei
APA/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH
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Von: mk

Bozen – Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) begrüßt den Beschluss der Südtiroler Landesregierung zur Festlegung beruflicher Qualifikationskriterien für die private Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen.

Die Einführung verpflichtender Qualifikationsnachweise in der Privatzimmervermietung ist ein wesentlicher Bestandteil der Wohnreform 2025, mit der laut HGV die Grundlage geschaffen wurde, die „Fehlentwicklungen in der touristischen Vermietung privaten Wohnraums zu korrigieren“. In den vergangenen Jahren sei ein deutlicher Anstieg in diesem Segment verzeichnet worden – mit negativen Auswirkungen auf den heimischen Wohnungsmarkt, die gesellschaftliche Akzeptanz des Tourismus sowie die Wettbewerbsbedingungen innerhalb des Sektors.

„Während gastgewerbliche Betriebe seit Jahren immer neuen gesetzlichen Anforderungen unterworfen worden sind, fehlten in der privaten Vermietung vergleichbare Standards“, erklärt HGV-Präsident Klaus Berger.

Die nun festgelegten Qualifikationskriterien seitens der Landesregierung leisten laut HGV einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung der privaten Vermietung. „Sie stärken zudem die Qualität im Tourismus und fördern faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den unterschiedlichen Betriebsformen“, ist HGV-Direktor Raffael Mooswalder überzeugt.

Nicht zuletzt gehe es darum, alle Nächtigungsformen konsequent in eine qualitätsorientierte und nachhaltige Entwicklung des Tourismus einzubinden, um dadurch die Qualität des Sektors in Südtirol weiterhin zu steigern, heißt es abschließend in der Presseaussendung des HGV.

Bezirk: Bozen

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