„HGV endlich für Fünf-Tage-Woche“ – Gewerkschaft erfreut

Bozen – In einem Radiointerview hat der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes, Manfred Pinzger, die Fünf-Tage-Woche lanciert. Auch wenn sich in anderen europäischen Ländern die Diskussion bereits um die Vier-Tage-Woche dreht, begrüßt die Fachgewerkschaft für Handel und Tourismus im SGBCISL diesen Vorstoß und stimmt mit dem HGV-Präsidenten überein, dass die Fünf-Tage-Woche im heimischen Gastgewerbe dazu beitragen könne, diesen für Südtirol so wichtigen Sektor attraktiver zu machen.

Die Pandemie hat ein Thema in den Vordergrund gerückt: die Gesundheit und Sicherheit von uns allen. Viele Beschäftigte im Tourismus hätten sich im letzten Jahr beruflich umorientiert und seien nicht mehr bereit, weit über die normale Arbeitszeit hinaus zu arbeiten. Die Arbeit im Gastgewerbe sei nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch psychisch: immer lächeln, immer freundlich sein, sich nichts anmerken lassen, und das über Stunden hinweg.

Daher sei es an der Zeit, auch im heimischen Tourismus den Versuch zu starten, die Arbeit nachhaltiger zu gestalten und flexible Arbeitszeitmodelle anzudenken – im Interesse der Arbeitnehmer und auch der Unternehmen. „Motivierte Mitarbeiter lassen sich auf Dauer nur durch attraktive Arbeitsbedingungen gewinnen. Die Fünf-Tage-Woche kann wesentlich dazu beitragen“, so die Gewerkschaft.