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Investitionen in gastgewerbliche Schulen sichern die Zukunft der Branche

HGV im Austausch mit Landesrat Bianchi

Mittwoch, 22. April 2026 | 16:21 Uhr
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Von: luk

Bozen – Im Rahmen eines Antrittsbesuchs ist der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) Klaus Berger, gemeinsam mit HGV-Direktor Raffael Mooswalder mit Landesrat Christian Bianchi zusammengetroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Weiterentwicklung der gastgewerblichen Ausbildung sowie die dringend notwendigen Investitionen in die Infrastrukturen der gastgewerblichen Schulen in Südtirol.

Der HGV unterstrich die zentrale Bedeutung moderner, funktionaler Schulgebäude als Grundlage für eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbe.

Präsident Berger und Landesrat Bianchi nutzten die Gelegenheit, um eine Bestandsaufnahme zur Situation der Hotelfachschulen in Südtirol vorzunehmen. Dabei hoben sie hervor, dass das Ressort für Hochbau, Vermögen, Grundbuch und Kataster in den letzten zwei Jahren eine bedeutende und strukturierte Arbeit im Bereich der Investitionsplanung und der infrastrukturellen Maßnahmen geleistet hat. Beide unterstrichen zudem die Bedeutung, den Dialog fortzusetzen und zu stärken, um die Entwicklung des Bildungssektors wirksam und gezielt zu begleiten.

Landesrat Bianchi bestätigte, dass die Landesregierung in den vergangenen Monaten wesentliche Fortschritte erzielt hat. So wurde für die Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Cesare Ritz“ in Meran ein umfassendes Bauprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 59 Millionen Euro genehmigt. Ziel ist eine grundlegende Neustrukturierung mit modernen Ausbildungsräumen, neuen Labors sowie einer zentralen Organisation der Schulbereiche. Der Baustart ist nach Abschluss der Planungsphase vorgesehen.

Auch für das Berufsbildungszentrum „Emma Hellenstainer“ in Brixen wurden konkrete Schritte unternommen. „Dieses Projekt ist Teil eines umfassenden Infrastrukturprogramms und sieht Investitionen von rund 20 Millionen Euro vor“, erläuterte Bianchi.

Hinsichtlich der Landeshotelfachschule Kaiserhof wurde bestätigt, dass derzeit eine vertiefte Analyse durchgeführt wird, um den tatsächlichen Investitionsbedarf zu definieren.
Landesrat Christian Bianchi betonte zudem, dass es einen kontinuierlichen Austausch zwischen dem Ressort und den Schulämtern gibt, der darauf abzielt, die Prioritäten für Maßnahmen im Bildungsbereich gezielt zu ermitteln. In diesem Zusammenhang hob er hervor, dass das Ressort mit Sorgfalt und zeitnah auf die Anliegen aus dem Schulbereich reagiert.

Der HGV begrüßte die eingeleiteten Maßnahmen und die bisher unternommenen Anstrengungen und sprach sich zugleich für die Fortführung eines konstanten und konstruktiven Austauschs mit dem Ressort aus. Zudem unterstrich der HGV die Bedeutung einer fortlaufenden Zusammenarbeit, um die Entwicklung der Projekte wirksam zu begleiten und die Stärkung des Sektors zu gewährleisten, heißt es abschließend in der Presseaussendung.

Bezirk: Bozen

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