HGV-Ortsgruppe Brenner und Sterzing hielten gemeinsam Jahresversammlung ab

Von: lup

Sterzing – Kürzlich fand die jährliche Versammlung der Ortsgruppen Brenner und Sterzing des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) im Hotel Schaurhof statt. Dabei betonte Philipp Obermüller, Ortsobmann von Sterzing, die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den beiden Skigebieten Rosskopf und Ladurns sowie den beiden Tourismusvereinen und verwies darauf, dass mit der gemeinsamen Jahresversammlung der beiden Ortsgruppen bereits der erste Schritt in diese Richtung unternommen worden war.

Er lobte außerdem die erfolgreiche Kooperation der vergangenen Jahre. Ebenso berichtete er über die verschiedenen Veranstaltungen, welche organisiert wurden, darunter ein Nachtrodeln, ein Ski- und Wandertag sowie ein Ausflug zum Familienhotel Familiamus und zur Brennerei „Zu Plun“. Obermüller wies auch auf die geplante Veranstaltung “Sterzing – mein Wohnzimmer” hin, die für den 1. bis 8. Juli geplant ist.

Günter Strickner, Ortsobmann von Brenner, unterstrich die Bedeutung einer gemeinsamen Strategie zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im Tourismussektor. Er erörterte verschiedene Themen, darunter die Mitarbeiterproblematik, das Gemeindeentwicklungsprogramm und die Diskussion über die Verkehrssituation. Besondere Aufmerksamkeit wurde auch dem Thema Wildcamping und der Zusammenarbeit mit den Aufstiegsanlagen gewidmet.

HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber ging auf tourismuspolitische Themen ein und sprach dabei die aktuellen Herausforderungen des Tourismus an, insbesondere im Bereich Mobilität und Mitarbeiterproblematik. Gebietsobmann Manfred Volgger unterstrich die Wichtigkeit der übergemeindlichen Zusammenarbeit und sprach das Potenzial des Wipptals an. HGV-Direktor Raffael Mooswalder ging unter anderem auf das Landestourismusentwicklungskonzept (LTEK) und seine Auswirkungen ein. In diesem Zusammenhang rief er auf, sich beim Gemeindeentwicklungsprogramm aktiv einzubringen, um dem Gastgewerbe auch künftig entsprechenden Handlungsspielraum zu ermöglichen. Wichtig sei dem HGV auch die gastgewerbliche Nahversorgung, wofür man sich verstärkt einsetzen werde.

Die Grußworte der Gemeinden überbrachte der Sterzinger Bürgermeister Peter Volgger sowie die Gemeindereferentin der Marktgemeinde Brenner Brigitta Schölzhorn. Weitere Grußworte überbrachten auch Harald Siller vom Tourismusverein Brenner und Joachim Wieser vom Tourismusverein Sterzing. HGV-Verbandssekretär Reinhold Schlechtleitner informierte abschließend über Pflichtkurse und präsentierte die Dienstleistungen und neuen Produkte der HGV-Abteilungen.