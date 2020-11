HGV ruft auf, sich an Corona-Testreihe zu beteiligen

Massentest in Südtirol

Bozen – Von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. November 2020, findet die vom Landesgesundheitsdienst organisierte Corona-Testreihe in Südtirols Gemeinden statt. Alle Südtirolerinnen und Südtiroler können sich dabei einem Antigen-Test unterziehen. Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) ruft alle Gastwirtinnen und Gastwirte, deren Familienmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, an dieser Corona-Testreihe teilzunehmen.

Je mehr Menschen den Antigen-Test durchführen, desto früher könnten die Infektionsketten durchbrochen werden, der Druck auf das Gesundheitswesen reduziert und die Einschränkungen für das gesellschaftliche, wirtschaftliche sowie kulturelle Leben wieder zurückgefahren werden.

Für die Gastronomie und die Hotellerie und die in diesen Reihen tätigen Betriebe, Familien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von den wirtschaftlichen Einschränkungen bisher am meisten betroffen sind, ist dies besonders wichtig, unterstreicht der HGV abschließend in der Pressemitteilung.