HGV-Wipptal fordert: Anderer Zeitraum für Ötztal Marathon

Sterzing – Der Ötztal Marathon hat am letzten Sonntag im August im Wipptal zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Die stundenlangen Straßensperren vom Brenner über Sterzing bis auf den Jaufen und durchs hintere Passeiertal waren der Grund für erhebliche Staus.

„Die Folge war, dass zahlreiche anreisende Gäste entweder stundenlang auf die Weiterfahrt zum Urlaubsquartier warten mussten oder sogar umgedreht haben“, weiß Manfred Volgger, Obmann des Gebietes Wipptal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) zu berichten. Ebenso hatten am besagten Sonntag viele Restaurants, Ausflugslokale und Bergbahnen einen starken Besucherrückgang zu verzeichnen, beobachtete Manfred Volgger. Die Touristiker des Wipptales machen bereits seit Jahren auf die Auswirkungen des Ötztal Marathons durch das Wipptal aufmerksam.

„Die Durchführung dieser Radveranstaltung am letzten Sonntag im August wird deshalb vermehrt zum Problem, weil Ende August immer noch die touristische Hochsaison im Gange ist und weil in Deutschland in zahlreichen Bundesländern noch Ferien sind und somit auf unseren Straßen ein hohes Verkehrsaufkommen ist. Deshalb fordern die Touristiker des Wipptales nun die Organisatoren und die Verantwortlichen in Südtirol auf, einen Zeitraum für die Durchführung des Ötztal Marathons zu wählen, in dem das Verkehrsaufkommen und somit die Belastung für Gäste und Einheimische geringer ist“, betont HGV-Gebietsobmann Manfred Volgger.

Dieser hat auch den Landtagsabgeordneten Helmut Tauber über die Problematik informiert und ihn um Mithilfe bei der Lösung des Problems ersucht. Tauber selbst wird demnächst eine Landtagsanfrage einbringen, um zu erfahren, welche Behörden die Genehmigung für die Durchfahrt durch Südtirol erteilen, welchen Nutzen dieser Marathon für das Wipptal bringt und, ob angedacht ist, einen anderen Zeitraum zur Durchführung des Ötztal Marathons in Erwägung zu ziehen, heißt es abschließend in der Presseaussendung.