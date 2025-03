Hilfe für Familien mit autistischen Angehörigen

Von: Ivd

Bozen – Die Sparkasse und der ehrenamtlich tätige Verein “GretA Autismus Denkfabrik” starten eine Spendenaktion, um Familien mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum eine konkrete Hilfe zu leisten. Bei jeder Bargeldabhebung an Bankomatgeräten der Sparkasse können einen Euro spenden.

Unter dem Motto „Jede Spende hilft!“ können alle Kunden der Sparkasse bei jeder Bargeldabhebung an Bankomatgeräten der Bank einen Euro spenden. Für Menschen mit Autismus enden die Perspektiven oft nach Abschluss der Pflichtschule, und es eröffnet sich eine große Lücke in Bezug auf Wohnmöglichkeiten, Arbeit und soziale Integration. GretA will diese Lücke schließen.

„Gerne stellen wir uns als Sparkasse für diese Initiative, die uns GretA vorgeschlagen hat, zur Verfügung. Es handelt sich hier um ein wichtiges soziales Projekt. Die Möglichkeit, einen Euro zu spenden, wenn man eine Bargeldbehebung am Bankomaten durchführt, ist sicherlich die einfachste Art, einen Beitrag zu geben. Die anlässlich der Aktion gesammelte Summe wird dann von der Sparkasse zusätzlich aufgestockt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden diese Möglichkeit rege in Anspruch nehmen werden“, betonen Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter sowie der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Der Verein GretA wurde offiziell im August 2024 gegründet, um Familien mit Menschen aus dem Autistimus-Spektrum zu unterstützen. Obwohl wir erst seit wenigen Monaten aktiv sind, haben wir gemeinsam mit Eltern und Fachexperten bereits seit über einem Jahr an der Verwirklichung dieser Initiative gearbeitet. Der Name ist nicht zufällig: Er erinnert unter anderem an die Entschlossenheit von Greta Thunberg, einem Symbol für Veränderung und soziales Engagement“ erklärt die Präsidentin von GretA, Carine Louvier, die einen Dank an die Sparkasse für die bewiesene Sensibilität ausspricht und gleichzeitig hinzufügt: „Mit den Spendengeldern, die über die Behebungen am Bankomat gesammelt werden, möchten wir ein Zentrum für 2 Wohntraining für Jugendliche und junge Erwachsene mit Autismus, nicht weit von der Praxis ‚Der Kreis“, eröffnen, um Synergien zu schaffen und auf diese Weise die betroffenen Familien mehr unterstützen zu können.“

Wer möchte, kann auch eine Spende an den Verein direkt am Schalter aller Sparkasse-Filialen tätigen. Die IBAN-Nummer des Spendenkontos von GretA lautet: IT55 N060 4511 6030 0000 5008 476