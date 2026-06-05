Hochleistungs-Glasfasernetz MAGS von Infranet in der Gemeinde Ulten verfügbar

Von: mk

Ulten – Die Infranet AG hat die Arbeiten für MAGS, das Megaschnelle Allgemeine Glasfasernetz Südtirol, in der Gemeinde Ulten abgeschlossen und das Netz aktiviert. Die betroffenen Haushalte und Betriebe können das Hochleistungs-Glasfasernetz nutzen, indem sie die Verkabelung bis in die Wohnung bzw. Betriebsräume realisieren und einen Vertrag bei einem Netzanbieter (Provider) abschließen.

Von zuhause arbeiten, auf Streamingdienste zugreifen, über Internet telefonieren, die Wohnung oder das Haus organisieren und überwachen sowie viele weitere Dinge für das tägliche Leben hängen mit der Digitalisierung zusammen. Grundvoraussetzung dafür ist die nötige Infrastruktur, sprich die konkrete Netzverbindung und ein hochleistungsfähiger Datentransport mit MAGS – das Megaschnelle Allgemeine Glasfasernetz Südtirol der Infranet AG.

Zukunftssichere Infrastruktur für die Digitalisierung des Landes

Mit Aktivierung von MAGS durch die Infranet AG in der Gemeinde Ulten ist das Hochleistungs-Glasfasernetz nun verfügbar. Bei den Ausbauarbeiten wurde die Verkabelung mit Hausanschluss bis in jene Gebäude realisiert, welche die entsprechende Interessensbekundung abgegeben haben. Um MAGS nun nutzen zu können, muss die hausinterne Verkabelung bis in die Wohnung bzw. Betriebsräume installiert werden und ein Vertrag mit einem der verfügbaren Netzanbieter (Provider) abgeschlossen werden: die jeweiligen Anbieter informieren über verfügbare Bandbreiten, Dienste und Tarife.

Alle Anbindungen von MAGS werden als Punkt-zu-Punkt-Leitungen verwirklicht, um immer die höchste Datenleistung zu garantieren – dies zeichnet das Hochleistungs-Glasfasernetz der Infranet AG besonders aus. Gerade für Homeoffice, digitale Bildungsangebote, Telemedizin, moderne Verwaltungsdienste, Online-Spiele, Pay-TV und Unterhaltung in hoher Qualität schafft MAGS damit die notwendigen Voraussetzungen.

Infranet AG: Südtiroler Kompetenzpartner für den Ausbau des Glasfasernetzes

Die Rahmenbedingungen für den Ausbau des Breitbandnetzes und die Versorgung der Haushalte sind von EU (Digital Compass 2030) und Staat (Italia 1 Giga) vorgegeben und werden in Südtirol über die Infranet AG mit MAGS – dem Megaschnellen Allgemeinen Glasfasernetz Südtirol – vorangebracht.

Die Infranet AG ist eine Gesellschaft des privaten Rechts im Eigentum des Landes Südtirol und entspricht in diesem Sinne den Prinzipien der Wettbewerbsfähigkeit des freien Marktes. Sie agiert ganz im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ziel ist es, jedem Haushalt in Südtirol die Möglichkeit zu bieten, sich an das ultraschnelle Breitbandnetz MAGS (Megaschnelles Allgemeines Glasfasernetz Südtirol) anzuschließen. Dies sind die Grundlagen für ein modernes, digitales Arbeiten und Leben.

Jede und jeder kann unter www.infranet.bz.it den aktuellen Status und die Verfügbarkeit für MAGS prüfen.