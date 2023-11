Hochspannungsleitung Vintl-Bruneck: Start der Arbeiten in Vintl

Über rund 22 Kilometer wird die neue Terna-Erdkabelleitung zwischen Vintl und Bruneck verlaufen. Nun haben in der Gemeinde Vintl die Bauarbeiten für die Verlegung begonnen. (Foto: LPA)

Vintl/Bruneck – Die 22 Kilometer lange, unterirdische Hochspannungsleitung von Terna zwischen Vintl und Bruneck wird konkret: In Vintl ging in diesen Tagen die erste Baustelle in Betrieb.

Die Arbeiten für den Bau der Hochspannungsleitung Vintl-Bruneck haben in diesen Tagen auf dem Gemeindegebiet von Vintl begonnen. Die Baustelle des Hochspannungsnetzbetreibers Terna befindet sich entlang der Pustertaler Straße in der Nähe des Gewerbegebiets. Im Laufe des Jahres 2024 werden für die Errichtung der unterirdisch verlegten Hochspannungsverbindung mehrere Baustellen entlang der Trasse gleichzeitig in Betrieb sein: Betroffen sind die Gemeinden Vintl, Kienz, St. Lorenzen und Bruneck.

Die 132-Kilovolt-Erdkabelleitung wird zwischen dem Umspannwerk von Vintl und dem Umspannwerk Bruneck errichtet und erstreckt sich über 22 Kilometer. Die Trasse verläuft größtenteils im Talboden entlang der Rienz und der Pustertaler Straße. Der Abschluss der Arbeiten ist für 2025 geplant.

Durch den Bau dieser Hochspannungserdleitung sollen die Versorgungssicherheit und die Stabilität des Stromnetzes im Großraum Pustertal erhöht werden. Dieser Raum war in den letzten Jahren auch von extremen Wetterereignissen betroffen. Zudem soll die neue Erdkabelleitung eine effiziente Stromversorgung für die Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina absichern.