Hochwasserschutz in Brixen: Bäume müssen weichen

LPA/Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord in der Agentur für Bevölkerungsschutz

Von: luk

Brixen – “Seit bald sechs Jahren ist das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord in der Agentur für Bevölkerungsschutz im Rahmen mehrerer Baulose des Projektes StadtLandFluss damit befasst, die Gefahr durch Hochwasser am Eisack in Brixen einzudämmen und zudem den Flussraum ökologisch aufzuwerten und Naherholungszonen zu schaffen”, berichtet der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger.

Anfang Februar laufen die Vorbereitungsarbeiten für ein neues Baulos zwischen der Schwimmbadanlage Acquarena und der Adlerbrücke an, erläutert der Direktor des Funktionsbereichs Wildbachverbauung Fabio De Polo. Im Zuge des fünften Bauloses wird orografisch links bis zur Adlerbrücke eine neue Ufermauer als unterirdische Absicherung mit Düsenstrahlsäulen errichtet, die Sohlschwelle wird zurückgebaut und die Sohle mit Bentonitmatten abgedichtet, zudem wird eine neue Ufermauer mit Steinverkleidung gebaut, informiert Techniker Alessandro Reffo. Für die Erweiterung des Flussbettes auf einer Länge von rund 150 Metern ist es unerlässlich, dass einige Bäume auf der Seite des Gasthofs Stremitzer/Grüner Baum in der Cesare-Battisti-Straße und Elvaserstraße gefällt werden, erklärt der Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord Philipp Walder: “Mit der Entfernung der Bäume, darunter Bergahorne, Spitzahorne, Eschen unbestimmten Alters, wird Anfang Februar begonnen. Die Arbeiten und die Gestaltung der Cesare-Battisti-Straße und Elvaser Straße erfolgen in enger Abstimmung mit der Gemeinde Brixen, damit die Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger auf ein Minimum reduziert werden können.”

Das Projekt wird mit Geldern aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung EFRE finanziert und umgesetzt. Die Kosten für dieses Baulos belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro.