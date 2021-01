Hohe Auszeichnung für Laborfonds

Bozen – Am Donnerstag, den 28. Jänner, fand die erste Verwaltungsratssitzung des regionalen Zusatzrentenfonds Laborfonds im Jahr 2021 statt. Unter dem Vorsitz von Präsidenten Werner Gramm wurde der Bilanzentwurf für das neue Jahr verabschiedet und das vergangene Jahr analysiert. „Wir sind sehr zufrieden, was die Entwicklung des gerade erst zu Ende gegangenen Jahres betrifft“, so Präsident Gramm: „Trotz aller lokaler, nationaler und internationaler Herausforderungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, konnten wir das Jahr positiv beenden – mit allen vier Investitionslinien im Plus und die Dynamische Linie, die seit 1. Juli vorwiegend auf Aktieninvestments basiert, als ‚Top Performer‘ aller Zusatzrentenfonds auf gesamtstaatlicher Ebene.“

Generaldirektorin Ivonne Forno ergänzt: „Es handelt sich um beeindruckende Ergebnisse in einem wirklich außergewöhnlichen Jahr, im Laufe dessen die Märkte aufgrund des weltweiten Notstandes unvorhersehbar und von großer Volatilität gekennzeichnet waren. Die gute ‚Performance‘ der Investitionslinien konnte aufgrund der hohen Diversifikation, der soliden Ausrichtung der Anlagestrategie und der richtigen Auswahl der Investments durch die Vermögensverwalter erzielt werden, indem diese einerseits das Vermögen des Fonds in kritischen Momenten anfangs des Jahres gut geschützt haben und sich andererseits an der Erholung der Aktienmärkte gut beteiligen konnten. Es hat sich gezeigt, dass eine kurzfristig negative Entwicklung der Aktienmärkte nicht unbedingt einen Verlust zur Folge hat, gerade bei mittel- bis langfristigen Investitionen wie jene des Laborfonds. Die wenigen Mitglieder, welche die Investitionslinie gewechselt oder aus dem Fonds ausgestiegen sind, mussten die zu diesem Moment wirksamen Verluste monetär hinnehmen. Jene hingegen, die geduldig geblieben sind, haben nichts verloren, sondern im Gegenteil: Sie haben von der positiven ‚Performance‘ profitiert, die sich bei der Dynamischen Linie auf bis zu zehn Prozent netto beläuft.“

Hier die Zahlen zum Ende des Jahres 2020: Das Gesamtvermögen des Fonds beläuft sich auf drei Milliarden und 340 Millionen Euro; die Garantierte Investitionslinie weist eine „Performance“ von +0,14 Prozent auf; die Vorsichtig-Ethische Linie mit ihren Investments nach ethischen Standards und ihrer verantwortlich-nachhaltigen sowie sozialen Ausrichtung hat eine Nettorendite von +2,89 Prozent erzielt: die Ausgewogene Investitionslinie mit einem Vermögen von 2,6 Milliarden Euro und Investments in die Realwirtschaft hat ihre Resilienz bewiesen und konnte ein Nettoergebnis von +4,80 Prozent erreichen; die Dynamische Linie schließlich zeigt eine „Performance“ von netto +9,93 Prozent.

Zufriedenstellend ist die Entwicklung von Laborfonds im Jahr 2020 nicht nur was die Vermögensverwaltung betrifft, sondern auch bezüglich der Mitgliederzahlen: „So konnte mit insgesamt 127.000 Mitgliedern und einem Plus von 2.716 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr, eine weitere wichtige Hürde überschritten werden.“ Generaldirektorin Forno möchte diesbezüglich unterstreichen: „Trotz des Lockdowns, des Aufnahmestopps in bestimmten Wirtschaftsbereichen wie Tourismus, Handel und Restauration, sowie der Streichung aller Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen seitens des Fonds, haben sich die Mitgliederzahlen Monat für Monat konsolidiert und so konnte schlussendlich die Zahl von 127.232 Mitgliedern erreicht werden. Dies vor allem dank der strategischen Kooperationen von Laborfonds mit Pensplan Centrum sowie mit zahlreichen Patronaten und CAF. Dieses Netzwerk wollen wir im laufenden Jahr 2021 weiter ausbauen und stärken.“

Das Jahr 2020 wird auch aus einem anderen Grund in Erinnerung bleiben: Vor wenigen Tagen wurde Laborfonds im Rahmen der „MF Investment Manager Awards – Triple A der Zusatzrentenfonds“, organisiert von Milano Finanza und ClassCnbc, die Auszeichnung „Triple A“ in der Kategorie der Zusatzrentenfonds verliehen. Generaldirektorin Ivonne Forno nahm den Preis bei der virtuellen Veranstaltung entgegen: „Das Jahr 2020 war ein sehr herauforderndes für alle und auch 2021 werden die Herausforderungen nicht weniger werden. Dieser Preis ist eine große Auszeichnung für unsere Bemühungen, die bestmöglichen Lösungen zur Verwaltung unseres Fonds zum Wohle unserer Mitglieder zu finden. Für uns sind dies jene Lösungen, die es uns erlauben, die bestmöglichen Renditen für die jeweiligen Investitionslinien zu finden und zugleich auch eine positive direkte und indirekte Wertschöpfung für unsere Region zu erzielen.“