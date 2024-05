Hohe Ehrung für Sparkasse-Präsident Brandstätter

Bozen – Für seine maßgebliche Rolle bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Sparkassen in Baden-Württemberg ist Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter mit der Baden-Württembergischen Sparkassenmedaille ausgezeichnet worden. Es ist die höchste Ehrung des Sparkassenverbands Baden-Württemberg.

Im Namen des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, Jürgen Riexinger, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Offenburg/Ortenau, überreichte die Auszeichnung als Anerkennung für Brandstätters engagierte Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Südtiroler Sparkasse und den Sparkassen in Baden-Württemberg. „Diese gemeinsame Initiative ermöglicht es den Kunden, Dienstleistungen über Grenzen hinweg in Anspruch zu nehmen. Das wurde auch durch die beidseitige Einlagenrefinanzierung deutlich,“ betonte Riexinger.

Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter, der die Auszeichnung dankend und auch stellvertretend für alle Mitarbeiter/-innen der Bank entgegennahm, betonte die Rolle dieser Partnerschaft für die wirtschaftliche Entwicklung sowie den interregionalen Austausch. Er hob die Bedeutung hervor, die regionale Kreditinstitute in Europa für diesen Prozess spielen: „Diese Kooperation unterstreicht, dass territoriale Regionalbanken wesentlich für die regionalen Wirtschaftskreisläufe und Antriebsmotor für Klein-, Mittel- und Familienbetriebe sind, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Gerade in den heutigen schwierigen Zeiten, die Europa derzeit durchlebt, ist dies von großer Bedeutung,“ so Brandstätter.

Während des zweitägigen Treffens zwischen den Führungsspitzen beider Banken wurden außerdem nicht nur die zukünftigen Herausforderungen für Regionalbanken erörtert, sondern auch konkrete Möglichkeiten besprochen, um die Zusammenarbeit zwischen der Südtiroler Sparkasse und den baden-württembergischen Sparkassen zukünftig weiter zu stärken.

Die Sparkasse Offenburg/Ortenau pflegt seit rund einem Jahrzehnt enge Beziehungen zur Südtiroler Sparkasse und arbeitet mit ihr in verschiedenen Geschäftsfeldern zusammen. Beide Sparkassen unterstützen Freiberufler/-innen, Privatkund/-innen und Unternehmen in ihren Heimatländern bei allen Bankgeschäften und bieten grenzüberschreitende Lösungen an. Bereits Ende 2015 hat sich die Sparkasse Offenburg/Ortenau am Gesellschaftskapital der Südtiroler Sparkasse beteiligt. Seitdem besteht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen beiden Banken, die auf alle baden-württembergischen Sparkassen ausgeweitet wurde.