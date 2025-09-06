HPV-Impfung für Jugendliche: Kostenlose Open Days in Südtirol

Von: luk

Bozen – Ab diesem Montag und bis Freitag, den 19. September, können sich in Südtirol Mädchen und Buben im Alter von elf bis 20 Jahren kostenlos und ohne Voranmeldung in allen Gesundheitsbezirken impfen lassen. Den Anfang machen das Krankenhaus Schlanders und der Gesundheitsbezirk Gadertal.

Bald starten die Open Days, die sich an die Altersgruppe der Elf- bis 20-Jährigen richten. In jedem der vier Gesundheitsbezirke haben alle Mädchen und Buben, die sich gegen das Humane Papillomavirus (HPV) impfen lassen möchten, die Möglichkeit, dies an bestimmten Terminen kostenlos und ohne Voranmeldung zu tun.

Der verwendete Impfstoff ist sicher und wirksam. Das Humane Papillomavirus (HPV) kann sowohl Kondylome (Feigwarzen) als auch präkanzerogene Läsionen verursachen, die sich später zu Krebs entwickeln können, wie Gebärmutterhals-, Penis- oder auch Analkrebs. Darüber hinaus können sie auch außerhalb des Urogenitalbereichs auftreten und Tumore im Mund-Rachen-Raum verursachen.

Der Impfkalender sieht für Mädchen und Buben bis zum Alter von 14 Jahren eine Auffrischungsimpfung innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Dosis vor. Ab dem 15. Lebensjahr sind drei Dosen vorgesehen, mit einem Abstand von zwei Monaten zwischen der ersten und zweiten Dosis und vier Monate zwischen der zweiten und dritten Dosis.

Weitere Informationen zu HPV sind unter www.sabes.it/hpv verfügbar.

Impfstellen und Termine

Die Impfzeit ist jeweils von 13.30 bis 16.00 Uhr und gilt für alle Impfangebote während der Open Days.

08.09.2025

• Schlanders – Krankenhaus, 4. Stock;

• St. Martin in Thurn – Gesundheitssprengel Gadertal, Impfambulatorium.

09.09.2025

• Leifers – Gesundheitssprengel Leifers-Branzoll-Pfatten;

• Klausen – Gesundheitssprengel Klausen Umgebung, 2. Stock.

10.09.2025

• Innichen – Gesundheitssprengel Hochpustertal, Impfambulatorium;

• Sterzing – Gesundheitssprengel Wipptal.

11.09.2025

• Meran – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP), Laurinstraße 10.

12.09.2025

• Bozen – Neue Klinik;

• Brixen – Krankenhaus, Gebäude C, 2. Stock.

15.09.2025

• St. Leonhard in Passeier – Gesundheitssprengel Passeiertal, 1. Stock.

16.09.2025

• Mals – Gesundheitssprengel Obervinschgau, 1. Stock;

• Sand in Taufers – Gesundheitssprengel Tauferer Ahrntal, Impfambulatorium.

18.09.2025

• Lana – Gesundheitssprengel Lana Umgebung, Erdgeschoss;

• Welsberg – Impfzentrum, Pater-Johann-Schwingshackl-Str. 1.

19.09.2025

• Bruneck – Krankenhaus, Impfzentrum.