Hunderte Sportbegeisterte und Bewegungsfreudige stehen beim MOMO RUN am Start

Bozen – Am Samstag, den 10. Juni, fand in Bozen die zweite Auflage des MOMO RUN statt. Mit der Laufveranstaltung und Solidaritätswanderung über fünf und zehn Kilometer will der Förderverein für die Kinderpalliativbetreuung in Südtirol, Momo, den Palliativgedanken bekannter machen und gleichzeitig Spenden sammeln. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und lebenslimitierenden Erkrankungen sowie deren Familien. Das Thema bewegt die Südtiroler Bevölkerung, über 200 Sportlerinnen und Sportler und Bewegungsfreudige haben an diesem Tag der Kinderpalliativbetreuung teilgenommen.

Zum MOMO RUN am Samstag hatten sich mehr als 150 Läufer*innen und Wanderer*innen angemeldet. Die Teilnehmer*innen waren zwischen sechs und 74 Jahre alt – es ging um den guten Zweck und nicht allein um den Gewinn. An die Spitze der Bewegungsfreudigen stellten sich auch heuer wieder Skirennfahrer Alex Hofer sowie die ehemalige Skirennläuferin Denise Karbon und ihr Mann, der Mountainbike Profi Franz Hofer. Denise Karbon unterstreicht: „Seit ich Momo kenne und weiß was der Verein leistet, schätze ich die glückliche und unbeschwerte Zeit mit meinen Kindern noch viel mehr. Ich unterstütze Momo, um meinen kleinen Beitrag zu leisten, für all jene, an deren Seite Momo steht. Ihr seid nicht allein!“ Über fünf und zehn Kilometer ging es durch die Altstadt von Bozen, entlang von Rad- und Fußwegen. Hervorgetan haben sich in der Kategorie Damen zu fünf Kilometern Laura Kalser und zu zehn Kilometern Lena Daniel – in der Kategorie der Herren zu fünf Kilometern Josef Knapp und zu zehn Kilometern Fabian Pircher.

Heiß zu ging es beim Promo Ride mit dem Bozner Verein ICYM – Indoor Cycling & More Asd. Die sportlichsten Teilnehmer*innen schafften alle drei Sessions zu jeweils 45 Minuten. Insgesamt traten am Rathausplatz rund 50 Teilnehmer*innen kräftig in die Pedale. Die Sessions auf dem stationären Fahrrad waren Teil des «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung einer italienweiten Initiative der Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus zur Solidarisierung mit kranken Kindern und Jugendlichen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher musste seine Teilnahme kurzfristig absagen. Im vergangenen Jahr nahm er mit seinem Fahrrad am «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung teil und unterstützte damit die Tätigkeit des Förderverein Momo. Der Landeshauptmann sandte seine besten Grüße an die Veranstaltung und alle Teilnehmer*innen: „Der Förderverein MOMO ist ein wichtiger Partner des Gesundheitsbetriebes bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit schweren oder lebenslimitierenden Krankheiten. Der Verein nimmt dabei eine wichtige unterstützende Aufgabe ein, indem Geldmittel für Medikamente, Therapien oder für Unterkünfte bei Aufenthalten in Krankenhäusern außerhalb Südtirols bereitgestellt werden. Diese Arbeit unterstütze ich als Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat sehr gerne.“

Der Tag endete mit einem Konzert des international bekannten Musikers Randy Roberts. Begleitet wurde er von den Bozner Musikern Andrea Cappellupo, Davide Mariz, Antonio Del Giudice und Paolo Faccioni. Das Konzert begann um 21:00 Uhr. Der Rathausplatz füllte sich bis in den späten Abend hinein mit zahlreichen Feiernden und Unterstützer*innen von Momo.

Momo-Präsidentin Heidi Senoner schloss die Veranstaltung mit folgenden Worten: “Im Namen von Momo möchte ich mich bei allen Teilnehmern, allen Sponsoren, Unterstützern und Freiwilligen bedanken. Ohne sie alle hätten wir es nicht geschafft! Gemeinsam haben wir palliativpflegebedürftigen Menschen gezeigt, dass wir an ihrer Seite sind und sie nicht vergessen haben! Herzlichen Dank!”

SPENDENKONTO

Raiffeisenkasse Kastelruth – St. Ulrich

IBAN: IT09 T080 5623 1100 0030 1005 405