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Fuest: Bei neuem Handelskrieg droht Deutschland eine Rezession

Ifo-Chef warnt wegen US-Zölle vor Rezession

Sonntag, 03. Mai 2026 | 10:30 Uhr
Fuest: Bei neuem Handelskrieg droht Deutschland eine Rezession
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
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Von: APA/dpa

Der Präsident des deutschen Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt angesichts drohender neuer US-Zölle vor erheblichen Risiken für die deutsche Wirtschaft. Der Ökonom befürchtet ernsthafte Folgen, sollte die EU ihrerseits Zölle auf US-Produkte erheben. Fuest sagte der “Bild”-Zeitung: “Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession.”

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der Europäischen Union von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen. Die neuen Sätze sollen bereits ab kommender Woche gelten. Fuest betonte, dass die geplanten Zollerhöhungen die deutsche Autoindustrie in einer ohnehin schwierigen Lage träfen.

Jens Südekum, Berater im deutschen Finanzministerium, riet laut Bericht dazu, abzuwarten. Zunächst solle geprüft werden, ob die angekündigten US-Zölle tatsächlich erhoben würden. Für diesen Fall sprach er sich für “angemessene Gegenmaßnahmen” der EU aus.

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