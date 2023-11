Ihr habt gewählt: Die 20 beliebtesten Bars & Cafés in Südtirol

Bozen – Spannendes Finale der First20 Publikumswahl! Gesucht wurden diesmal die „Beliebtesten Bars und Cafés Südtirols“. Über 20.000 Stimmen haben die Sieger erkoren. Ganz oben auf dem Treppchen und gleichzeitig Bezirkssieger für den Vinschgau ist die Bar Cremona aus Schlanders.

Südtirols Bars und Cafés sind wahre Schätze der Kaffeekultur, gastronomischen Vielfalt und gemütlichen Atmosphäre. In Zusammenarbeit mit dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) hat am hat am Mittwoch die feierliche Prämierung stattgefunden. 100 Gäste waren voller Elan und Begeisterung mit dabei.

Die First20-Publikumswahl in Zusammenarbeit mit dem HGV ermöglichte jedem die Teilnahme an der offenen Wahl über das Infoportal restaurants.st.

Vom 10. bis zum 31. Oktober 2023 hatte man die Möglichkeit, täglich seine Stimme abzugeben und einen von 20 Gutscheinen im Wert von je 50 Euro für freien Konsum in einem teilnehmenden Betrieb zu gewinnen. Bei der Preisverleihung wurden die Bars, die die höchste Anzahl an Stimmen erhalten haben, sowie die 20 glücklichen Gewinner der Gutscheine im Wert von je 50 Euro prämiert.

Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes, betont die Bedeutung dieser Aktion: “Die Publikumswahl ist eine verdiente Anerkennung für Bars und Cafés, die nicht nur einen erstklassigen Kaffee oder ein gutes Gläschen bieten, sondern auch als sozialer Treffpunkt einen wesentlichen Beitrag zu unserem Gemeinschaftsleben leisten. Sie bietet eine ideale Möglichkeit, diesen Betrieben zusätzliche Sichtbarkeit zu verschaffen und ihre Angebote einem breiteren Publikum vorzustellen.”

Die First20 Publikumswahl von First Avenue ist ein Branchengütesiegel, das Betriebe in Südtirol auszeichnet, die als besonders empfehlenswert und populär gelten. Über 1.000 HGV-Betriebe nahmen an dieser Ausgabe teil und wurden unter www.restaurant.st/bar für das Publikumsvoting gelistet. Die Auszeichnung dient als Qualitätszeichen, das in offenen Abstimmungen Betriebe, Unternehmen und Dienstleister in Südtirol kürt, die als besonders empfehlenswert und beliebt angesehen werden. In jeder Wahl haben die Südtirolerinnen und Südtiroler, sowie Gäste immer wieder aufs Neue die Möglichkeit, ihre Lieblingsorte zu unterstützen und neuen Besuchern empfehlenswerte Ziele zu präsentieren.

Im Bezirk Bozen und Umgebung setzte sich Café Näckler aus Welschnofen durch, während im Eisacktal die Weiße Lilie aus Mühlbach triumphierte. Für das Pustertal holte sich den Sieg die Bar Café Pfiff aus Olang. Hier die vollständige Liste:

1. Bar Cremona, Schlanders

2. Weisse Lilie Bar, Mühlbach

3. Bäckerei Cafè Näckler, Welschnofen

4. Bar Waldmann, Völs am Schlern

5. Hotel Restaurant Rosmarie, Moos in Passeier

6. Bar Rosenkeller, Auer

7. Gasthaus Bar Seeber, Kastelbell/Tschars

8. Gasthof Bar Brunnerhof, Klausen

9. Bar Bistro Sunnseit, Vöran

10. Rathaus Cafe Latsch, Latsch

11. Stadt Cafè Città, Bozen

12. Restaurant Cafe Villa Heidelberg, Meran

13. Cafè Prantl, Meran

14. Bar Cafe Pfiff, Olang

15. Bar 62, Tramin

16. Cafe C-Pit Stop, Bruneck

17. Bar Bistro Capuccino, Lana

18. Bar Hotel Masatsch, Kaltern

19. Bar Pizzeria Sportcenter, Deutschnofen

20. Hotel Bar Steiner, Leifers